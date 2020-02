Faites un double passage pour la fonctionnalité spéciale de «Sonic the Movie»!

Amis du cinéma, nous savons que vous aimez regarder des films avant tout le monde. Les pré-sorties de 12 la nuit sont son succès et ne se sont jamais endormies. Quelque chose qui nous rend trop fiers. C’est pourquoi nous voulons honorer tous ces efforts. Toutes ces heures collées à l’écran plein de bonheur avec un peu plus d’émotion cinéphile.

Chez Sopitas.com, nous nous engageons à promouvoir votre dépendance au cinéma, Et nous voulons le faire en vous donnant un double pass pour accéder à une fonction spéciale de Sonic the Movie!

Sonic, le célèbre hérisson bleu de SEGA, qui a tant vu dans les jeux vidéo dans les années 90, vivra sa première aventure sur grand écran dans ce film. Cette bande comprendra à la fois une action réelle et une animation créée par des effets spéciaux. Dans cette adaptation, nous continuerons les aventures de Sonic alors qu’il doit voyager dans notre monde pour sauver le sien. Dans sa mission, il rencontrera son ami humain Tom Wachowski (James Marsden) avec lequel il tentera d’échapper au gouvernement qui veut le capturer, en plus de fuir les tours du méchant docteur Ivo Robonik (Jim Carrey).

Vous devez vous dépêcher comme Sonic pour vous assurer que ces billets vous appartiennent. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les instructions simples ci-dessous et c’est tout. Bonne chance!

Partagez cette note dans votre compte Twitter personnel avec le hashtag #SonicXSopitas et écrivez avec qui vous voulez aller et pourquoi vous voulez regarder Sonic the Movie. N’oubliez pas de marquer @Sopitas et @SopitasFM.

Entrez le lien du tweet de l’étape 1 dans ce LIEN.

Vérifiez bien vos données dans le format. Vérifiez bien votre email, nous vous contacterons sur place!

Vérifiez que votre profil Twitter soit ouvert.

IMPORTANT:

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– Le premières personnes à terminer correctement les étapes, seront les gagnants.

– En plus d’informer les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms dans cette note.

– Cette dynamique commence le 15 janvier et se termine le 16 janvier.

– Les gagnants seront informés le 16 janvier dans l’après-midi.

– Les gagnants ils doivent passer par leur prix à l’emplacement que nous fournissons dans le CDMX. Nous ne livrons pas.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

