Faites un voyage autour de Disneyland dans le confort de votre maison via Disney +

Actuellement, Disneyland est fermé en raison de la crise du coronavirus et pour de nombreux fans qui veulent aller à Disneyland, mais vous ne pouvez pas, faites un voyage à la maison dans les nombreuses terres à thème du parc avec votre abonnement Disney +.

Disney nous a fourni une liste d’une large sélection de films et d’émissions, qui vous plongeront dans l’esprit de Disneyland dans le confort de votre propre maison, avec tous les avantages de l’éloignement social, tout en bénéficiant de cette petite magie Disney.

Les titres répertoriés ci-dessous sont disponibles aux États-Unis. La disponibilité varie selon la région et peut changer.

MAIN STREET, ÉTATS-UNIS

Cœur et âme de l’Amérique

Parcs nationaux américains

Encore !, ep 112 «Ragtime»

Route de la gloire

Invincible

la belle et le Clochard

Lady and the Tramp (Live-Action)

Mary Poppins

Miracle

Vieux crieur

Béat

Souvenez-vous des titans

Secrétariat

Le meilleur jeu jamais joué

La recrue

TOMORROWLAND

Apollo: Missions sur la Lune

Expedition Mars: Spirit & Opportunity

Trouver Dory

Le monde de nemo

Mars à l’intérieur de Spacex

Miles de Tomorrowland

Mission au soleil

Phil de l’avenir

Expo-sciences

Le Rocketeer

Toy Story 1-4

Tron

Tron l’héritage

WALL-E

Millions d’années

Zenon Girl du 21e siècle

MONDE IMAGINAIRE

Aladdin

Alice au pays des merveilles

Babes dans Toyland

Boutons de lit et balais

Dumbo

Évadez-vous à Witch Mountain

Fantaisie

Frozen 1-2

En avant (Streaming le 3 avril)

Dragon de Pete (1977)

Peter Pan

Pinocchio

La belle au bois dormant

Blanche-Neige et les sept nains

Emmêlé

Les aventures d’Ichabod et de M. Toad

La petite Sirène

L’épée dans la pierre

FRONTIERLAND

Davy Crockett: Et les pirates de la rivière

Davy Crockett: roi de la frontière sauvage

Encore !, ep 105 «Annie Get Your Gun»

Encore !, ep 106 “Oklahoma!”

Pocahontas

Le Far West du shérif Callie

Spin et Marty

Tall Tale: l’incroyable aventure

Les aventures de Huck Finn

Le voyage de Natty Gann

Ces Calloways

Tom et Huck

Croc blanc

MICKEY’S TOONTOWN

Un film loufoque

Un film extrêmement loufoque

Chef Donald

Chip ‘n’ Dale’s Rescue Rangers

Problème de pneu de Donald

DuckTales (1990)

DuckTales (2017)

Fun and Fancy Free

Goof Troop

Vacances hawaïennes

Clubhouse de Mickey Mouse

Pluton et le Gopher

Steamboat Willie

Qui veut la peau de Roger Rabbit?

GUERRES DES ÉTOILES: GALAXY’S EDGE

Empire of Dreams: l’histoire de la guerre des étoiles

Rogue One: une histoire de Star Wars

Star Wars: Un nouvel espoir

Star Wars: L’attaque des clones

Star Wars: Rebels

Star Wars: Résistance

Star Wars: Le retour des Jedi

Star Wars: La vengeance des Sith

Star Wars: La guerre des clones

Star Wars: L’Empire contre-attaque

Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: La menace fantôme

Le Mandalorien

PAYS CRITTER

La vie d’un insecte

Bambi

Frère Ours

Dr Oakley, vétérinaire du Yukon

Le grand film de Piglet

Le renard et le chien

L’incroyable Dr. Pol

Les nouvelles aventures de Winnie l’ourson

Amis animaux improbables (Saison 1–2)

Winnie l’ourson

Zootopie

NOUVELLE PLACE ORLÉANS

Pirates des Caraïbes: au bout du monde

Pirates des Caraïbes: Le coffre du mort

Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence

Pirates des Caraïbes: la malédiction du Black Pearl

Le manoir hanté

Le cauchemar avant Noël

La princesse et la grenouille

ADVENTURELAND

Chats africains (Disneynature)

Aladdin

Aladdin (action en direct)

Aladdin: le roi des voleurs

Aladdin: Le retour de Jafar

Chimpanzé (Disneynature)

Timon et Pumbaa du Roi Lion

Villes perdues avec Albert Lin

Trésors perdus des Mayas

Moana

Swiss Family Robinson

Tarzan

Le livre de la jungle (1967)

Le roi Lion

Le Roi Lion (Live Action)

Le Roi Lion II: la fierté de Simba

