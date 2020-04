Faites votre août à la mi-avril

L’inquiétude grandit sur le plus grand marché d’Amérique latine.

Le Central de Abastooù il y a encore quelques semaines ses ouvriers et “diableros” ils se sentaient totalement immunisés contre la maladie, il s’avère que il est devenu l’une des sources d’infection le plus délicat de la capitale. On estime qu’au moins 25 personnes au cours des dernières heures ont été infectées, ajoutent les cas morts et suspects.

Mais comme les grands-mères disaient: “après l’enfant noyé, il faut couvrir le puits”, de sorte que les autorités du bureau du maire d’Iztapalapa et les capitales ont tout mis en œuvre pour contrôler ceux qui continuent de faire du shopping.

Quelque chose qu’ils auraient dû faire dès le début pour éviter ce qui est désormais inévitable. Au nombre de malades, ajouter les pertes économiques que cela entraînera pour les commerçants du Central de Abasto.

Vous devez être à l’affût des épidémies qu’ils se produisent dans les jours suivants, souhaitant que la nécessité de ne pas ralentir les ventes et cet esprit de faire votre août à la mi-avril, ne compliquent pas davantage la situation dans les hôpitaux de la région en raison d’une augmentation du nombre de personnes infectées.

Mais ceux qui font aussi leur mois d’août à la mi-avril, sont les vendeurs et fabricants de couvre-bouches.

Il y a ceux qui viennent de Chine, ceux qui peuvent être obtenus dans les pharmacies et ceux qui sont achetés dans les rues fait qui sait par qui et avec quels matériaux: à partir d’élastiques, de denim, de tout tissu, de matériel chirurgical, de ceux qui se disent officiers, même avec des dessins et Dieu sait quoi d’autre.

Le cas est que l’embout buccal commence à devenir, non seulement un vêtement de nécessité sanitaire, mais aussi un autre élément de la “tenue” du Mexicain.

Malgré cela, que nos autorités soient d’accord! Le couvre-bouche doit-il être utilisé ou non? D’une part, la Dre Claudia Sheinbaum rend compte de son obligatoire à Mexico, et d’autre part, au sous-secrétaire à la Santé, Hugo López Gatell, qui, à vrai dire, a une grande part de confiance sociale, garantissant que le porte-parole ce n’est pas quelque chose qui évitera la contagion.

La vérité est que, même si ce sont des “poires ou des pommes” et compte tenu de la baisse des ventes de nombreux produits (notamment aux feux tricolores), la vente de couvercles buccaux de différentes variétés, commence à foisonner malgré le fait que COFEPRIS lui-même a indiqué qu’il n’est pas l’organisme responsable de la certification de ces produits.

Espérons que cela ne devienne pas incontrôlable et, une fois l’urgence terminée – pour continuer à l’utiliser -, l’embout buccal aidera à couvrir les criminels; sa régulation est donc vitale. Nous en avons déjà trop en matière de criminalité comme maintenant leur rendre la vie encore plus facile et ils continuent également de faire leur août au cours de n’importe quel autre mois de l’année.

