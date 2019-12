Faith Evans et Andre Rison s'apprêtent à détailler les romances avec Biggie et Lisa "Left Eye" Lopes

La série Lifetime sera présentée le 4 janvier.



Lifetime est connue pour apporter des histoires de drames de célébrités, et le réseau revient pour mettre en évidence certaines des relations les plus controversées de l'industrie du divertissement. Ils se préparent pour le deuxième épisode de Surviving R. Kelly, mais en attendant, Lifetime livre également Hopelessly in Love.

La série mettra en vedette des romances entre feu Lisa "Left Eye" Lopes et son petit ami star de la NFL Andre Rison, feu Anna Nicole Smith et Larry Burkhead, et feu Christopher "Notorious B.I.G." Wallace et Faith Evans. Lifetime a partagé une bande-annonce de trois minutes de leur prochaine série qui met en vedette les partenaires des artistes décédés alors qu'ils partageaient leurs histoires intimes et non filtrées.

"J'étais profondément amoureux, c'était fait", a déclaré André. "Elle est venue près de la maison et n'est presque jamais partie." Le clip coupe à Faith qui a parlé de son temps avec Biggie. "Je savais que j'allais passer un bon moment", a-t-elle déclaré. "Je savais que nous allions avoir du bon sexe." Nous sommes sûrs que Hopelessly in Love sera encore une autre série convaincante dans la poche arrière de Lifetime.

La relation de Lisa et Andre a créé un scandale après l'arrestation du rappeur pour avoir provoqué un incendie dans leur maison après qu'elle ait allumé ses baskets dans une baignoire. La légende du TLC a déclaré aux autorités qu'André l'avait agressée physiquement et qu'elle voulait détruire ses chaussures en représailles; cependant, elle a affirmé qu'elle avait accidentellement détruit leur manoir dans le processus.

Faith racontera les hauts et les bas de ses fiançailles et de son mariage avec Biggie 22 ans après sa mort. Regardez la bande-annonce ci-dessous et faites-nous savoir si vous serez à l'écoute.

