Faits amusants sur les vraies épouses d’Henri VIII

Six est une comédie musicale qui raconte l’histoire de chacune des épouses du roi Henri VIII. Chaque femme, temporairement reine d’Angleterre, chante une chanson qui raconte son histoire. Alors que l’émission de Broadway est maintenant interrompue en raison de la pandémie de coronavirus, nous continuons à jouer la bande sonore en boucle. Voici quelques anecdotes amusantes sur les six épouses célèbres: Catherine d’Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anna de Clèves, Katherine Howard et Catherine Parr.

du casting de Six

La première épouse: Catherine d’Aragon

Selon le site Six sur Broadway, Catherine d’Aragon, la première épouse d’Henri VIII, est connue pour «son refus d’accepter que son mariage était invalide». La reine était résolument religieuse, et la foi de Catherine d’Aragon a également informé “son discours dramatique à Henry quand il l’a amenée devant le tribunal pour demander l’annulation de leur mariage”.

Portrait gravé de Catherine d'Aragon, première reine d'Henri VIII d'Angleterre

Une autre friandise sur la première des six femmes:

Tandis qu’Henry combattait en France en 1513, Catherine était régente pendant la bataille de Flodden; lorsque James IV d’Écosse a été tué dans la bataille, Catherine a voulu envoyer son corps à Henry en cadeau.

La seconde des Six: Anne Boleyn

Anne Boleyn est probablement la plus connue pour sa décapitation. Cependant, il y a des faits beaucoup plus amusants sur la deuxième reine d’Henri VIII. Par exemple, elle avait un sixième ongle. En dehors de cela, le site Web Six partage:

Parce qu’elle parlait couramment le français, Anne aurait agi comme traductrice lors de la visite de l’empereur Charles Quint au tribunal en 1522.

Peu de gens savent qu’Anne Boleyn s’intéressait à la politique (et pas seulement au flirt). Elle a joué un rôle clé dans l’adoption de la «loi sur les pauvres», a rapporté Time.

Une affiche lors d'un «Meet and Greet» pour la distribution et l'équipe créative de la comédie musicale Broadway Six

“Deux mois avant son exécution”, Boleyn a participé à l’élaboration de “la législation nationale … qui stipulait que les fonctionnaires locaux devraient trouver du travail pour les chômeurs”.

La troisième des six femmes: Jane Seymour

Jane Seymour, parmi les six femmes d’Henry VIII, aurait été la «seule qu’il aimait vraiment». Un fait amusant sur Seymour? À un moment donné, le roi lui a envoyé de l’argent. Cependant, la reine a refusé. Elle a apparemment dit qu’il n’y avait “aucun trésor dans ce monde qu’elle appréciait autant que son honneur”.

Jane Seymour, la troisième épouse d'Henry VIII

Quatrième épouse d’Henry VIII: Anna de Clèves

La quatrième femme de six enfants, Anna de Clèves, a eu du mal avec Henry VIII. Le roi est tombé amoureux de son portrait et l’a invitée en Angleterre (depuis son pays d’origine, l’Allemagne). Cependant, cela ne s’est pas passé comme prévu. Les six le site Web musical a rapporté:

Lorsque Henry a rencontré Anna pour la première fois, il s’est déguisé, imaginant peut-être une sorte de réaction romantique. Selon un témoin, lorsque Henry a embrassé Anna, elle s’est détournée froidement de la hideuse inconnue qui l’agressait. Le témoin, Lord Russell, a observé qu’il «n’a jamais vu Son Altesse si merveilleusement étonné».

Un portrait d'Anne de Clèves par Hans Holbein le Jeune

Cependant, Henry VIII n’était pas trop impressionné par sa nouvelle reine non plus.

On se souvient de la quatrième femme pour «avoir été choisie dans son portrait puis rejetée lorsque Henry l’a rencontrée»

La cinquième reine sur six: Katherine Howard

Mal à l’aise, beaucoup de ces reines étaient des dames d’honneur. Howard était une dame d’honneur d’Anna de Clèves. Sans oublier, Anne Boleyn était la cousine de Katherine Howard.

Katherine Howard, cinquième épouse d'Henry VIII

Six sur le fait amusant de Broadway sur Katherine Howard:

De son arrestation le 8 novembre 1541 jusqu’à son exécution trois mois plus tard, Katherine est restée en résidence surveillée à Syon House; à la fin de janvier 1542, une loi a été adoptée au Parlement qui rendait trahissante pour une femme de devenir l’épouse du roi sans «déclaration claire avant sa vie impudique», ce qui signifie qu’Henry pourrait la faire tuer.

Toujours des vibes si cool de Henry VIII!

La dernière épouse de six personnes: Catherine Parr

Oui, Henry VIII aimait vraiment Catherines.

Portrait de Katherine Parr

Catherine Parr a un fait assez mauvais. La dernière des six femmes «a été la première femme en Angleterre à publier des livres sous son propre nom et en anglais».

Avec un peu de chance, Six la comédie musicale sera bientôt de retour à Broadway – afin que nous puissions profiter de l’histoire via le théâtre en direct!