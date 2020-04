FAKKU met plus de 500 volumes hentai gratuits pour que vous restiez à la maison pour le coronavirus

Pour rendre la fermeture due au coronavirus plus supportable, FAKKU, le plus grand éditeur de hentai aux États-Unis, met plus de 500 volumes de hentai gratuits à la disposition de tous sur son site Web. Mieux encore, vous n’aurez pas à vous inscrire pour accéder à tout ce contenu, mais simplement visiter sa page et avoir suffisamment de temps libre.

L’éditorial a rapporté via son compte Twitter qu’une grande partie de son catalogue pourrait être libre pour nous de respecter la quarantaine, ou dans le cas du Mexique, la campagne de distanciation saine. Pour unaccéder à la page hentai gratuite et non censurée de près de 150 000 000 que Fakku met à notre disposition en entrant simplement sur son site Web sur fakku.net/stay-home. Vous pouvez y accéder depuis votre navigateur de bureau, ainsi que depuis votre smartphone.

“Alors que le monde continue de prendre ses distances avec la société pour lutter contre la propagation de COVID-19, nous devons nous unir et rester à l’intérieur.

Démarrez MAINTENANT, tous les abonnements hentai sont entièrement gratuits sur FAKKU.

RESTEZ CHEZ VOUS, FAKKU EST GRATUIT! ”

FAKKU travaille en collaboration entre des artistes indépendants, à la fois nord-américains, japonais et d’autres parties du monde. Le site reçoit plus d’un milliard de visites par mois d’utilisateurs désireux de son contenu.

Cette promotion sera disponible jusqu’au 12 avril 2020, alors dépêchez-vous.

