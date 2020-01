Fal Brad Falchuck “ne peut pas croire” être marié à Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, Brad Falchuck

Le producteur se dit “impressionné” par la véritable personnalité de l’actrice.

Brad Falchuk “ne peut pas croire” qu’il est marié à Gwyneth Paltrow.

Le co-créateur de «Glee» ne tarit pas d’éloges sur sa femme et admet qu’il est complètement «impressionné par la véritable personnalité» de son autre moitié derrière son caractère public.

Il a partagé: «Elle est éblouissante, charmante et complètement désarmante. Nous avions suffisamment de parcours similaires: un peu juif, un peu de la côte est, son père était producteur de télévision, nous avons donc développé cette très belle amitié. .. Il y a un public Gwyneth Paltrow, et il y a toutes ces idées sur qui c’est. Et la réalité est que le vrai Gwyneth Paltrow est beaucoup plus surprenant, bien plus que cela, et c’est celui qui me surprend toujours. Et je ne peux pas croire qu’il est marié avec elle. “