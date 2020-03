Falcon a peut-être joué un rôle plus important que vous ne le pensiez dans les événements qui ont mené à la «fin de partie»

Les panneaux de fans discutant des parcelles de Marvel peuvent souvent aller dans un trou de lapin profond grâce à certains individus réfléchis. Un fil conducteur qui surgit est celui qui mérite le plus de respect pour sauver l’univers pendant les événements d’Infinity War et Avengers: Endgame.

Dans une récente discussion, un utilisateur de Reddit a suggéré qu’une grande partie de ce qui s’est passé dans Endgame est le résultat des actions prises par Sam Wilson, alias Falcon.

En tant qu’ami proche de Steve Rogers, Falcon est plus tard choisi par ce dernier pour devenir le prochain Captain America. Dans les films, Falcon semblait avoir pris les bonnes mesures qui ont conduit à un effet domino de la chute de Thanos.

Cependant, une telle théorie ouvre plus de voies pour donner à presque chaque personnage le mérite de prendre des décisions majeures pour un résultat plus important.

Falcon devrait-il recevoir plus de crédit pour l’embauche de Scott Lang / Ant-Man?

La théorie de base veut que la connaissance d’Ant-Man sur le tunnel quantique a fait toute la différence pour que les Avengers puissent remonter le temps pour remettre les choses en ordre et sauver des vies. Scott Lang n’aurait peut-être pas été embauché par les Avengers si Sam Wilson ne l’avait pas recommandé aux autres.

Une affiche sur Reddit cartographie tout cela, y compris une situation intéressante entre Sam et Scott. Considérant que Sam a perdu un combat contre Scott, il y a là un sens intéressant du sacrifice de l’ego.

Oui, Sam pensait aux implications de sauver des vies plutôt qu’à sa propre fierté. Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas eu beaucoup d’analyse de ce fait en dehors des fans qui ont probablement vu Infinity War / Endgame plus que la personne moyenne.

Mais tout a clairement fonctionné. Apparemment, Steve n’a jamais su que Sam avait perdu le combat contre Scott, et Sam a remporté le rôle de Captain America. Non pas qu’il ne soit pas confronté à d’autres défis dans le prochain The Falcon and the Winter Soldier sur Disney +.

Les commentateurs ont commencé à donner du crédit à tous les autres personnages

Il y a un petit problème avec la théorie Falcon ci-dessus. On peut commencer à travailler en arrière et réaliser que des dizaines de personnages ont aidé à sauver l’univers en fonction des actions qu’ils ont prises avant les événements de fin de partie.

Certains commentateurs ont évoqué des personnages plus obscurs, notamment le Dr Erskine qui a choisi Steve Rogers pour être un super-soldat jusqu’à (facétieusement) le père de Sam responsable de la naissance de son fils.

De toute évidence, certaines personnes prennent des théories comme celle-ci sur une base philosophique plus réfléchie et d’autres pensent que c’est juste un non-sens obsessionnel. Lorsque vous le placez dans le contexte du monde réel, cela vaut vraiment la peine de réfléchir davantage.

Ce qu’il fait, c’est mettre en évidence quelque chose que le film classique It a a Wonderful Life réitère continuellement: n’importe qui peut faire des vagues dans d’autres vies en fonction des actions qu’il entreprend dans la vie.

Il a vraiment fallu un village… des Avengers

Tous les Avengers travaillant ensemble pour une cause commune étaient en quelque sorte le point de départ des premiers événements de Fin du jeu. Cela a juste créé une émotion plus intense lorsque des vies ont finalement été perdues depuis que certains d’entre eux se sont sacrifiés pour faire tomber Thanos.

Tony Stark et Natasha Romanoff ont fini par devenir les plus sacrificiels de tous, c’est pourquoi ils sont si vénérés maintenant. Quoi qu’il en soit, c’est toujours une configuration intéressante, Sam devant faire face à une décision spécifique de protéger son ego ou la sécurité du monde.

En tant que super-héros, c’est de toute façon un comportement attendu. Bien qu’il puisse y avoir une poursuite de cela lorsque Sam sera testé dans The Falcon and the Winter Soldier plus tard cet automne contre un concurrent America (Agent américain / John Walker).

Parce que ce spectacle va plonger dans la race et ses facteurs pour gagner le titre de super-héros, Sam peut montrer encore plus sa valeur, s’il rappelle la chose dont l’utilisateur Reddit ci-dessus a parlé. Si c’est le cas, tout le monde verrait que Sam pourrait créer un nouvel effet d’entraînement dans la direction future de l’Amérique.