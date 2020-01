‘Falcon et le soldat d’hiver’ annule le tournage de Porto Rico, ‘Green Arrow et les Canaries’ First Look & More / Film

Pourquoi Falcon et le soldat d’hiver annulé leur tournage prévu à Porto Rico? Quelle serait la Crise sur des terres infinies les auteurs de bandes dessinées changent s’ils pouvaient recommencer? Croiriez-vous un classique Superman comique prédit le retour du nationalisme blanc en 2020? Vous voulez avoir un premier aperçu Flèche verte et les Canaries? Comment Homme de fer changer la vie d’un jeune homme? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici la bande-annonce finale de la conclusion à venir de l’épopée Crise sur des terres infinies crossover sur The CW.

Barbara Gordon / Oracle est apparu dans la troisième saison de la série originale de DC Universe Titans.

Un classique Superman bande dessinée prédit le retour du nationalisme blanc dans ce qui était alors l’avenir de 2020.

Crise sur des terres infinies les créateurs ont récemment discuté de ce qu’ils changeraient s’ils pouvaient recommencer.

Cette édition de Caravan of Garbage revient sur la renaissance du film 2006 de l’Homme d’acier, Le retour de Superman.

Disney a démystifié les récentes rumeurs de la prochaine Oeil de faucon la série sur Disney + étant retardée indéfiniment.

Les premières images du prochain La Flèche série dérivée Flèche verte et les Canaries est arrivé.

le Falcon et le soldat d’hiver tournage prévu à Porto Rico est annulé en raison des récents tremblements de terre.

