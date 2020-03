Falcon et le soldat d’hiver: le nouveau Captain America dévoilé dans des enregistrements | INSTAGRAM

La série Falcon et The Winter Soldier, est l’une des plus commentées et attendues sur les réseaux sociaux, car elle sera la première de l’univers cinématographique Marveen à être diffusée sur Disney Plus, la nouvelle plateforme de streaming de Disney.

La série suivra l’histoire après Avengers: Fin de partie et comment le gouvernement américain commence la recherche du remplacement de Captain America.

Comme vous vous en souvenez, dans le dernier film de la phase 3, nous avons vu comment Steve Rogers a remis le bouclier à Sam Wilson, mais il ne sera pas le successeur. L’élu sera John Walker, un personnage interprété par Wyatt Russell, qui a pris le manteau de Captain America dans les bandes dessinées, puis est passé à une nouvelle identité en tant que États-Unis. Agent.

Une photographie a été divulguée montrant Russell dans le costume d’étoiles et de rayures, mais maintenant une annonce a été publiée qui serait située dans l’univers Marvel où le gouvernement américain présente officiellement John Walker.

Dans la propagande, nous pouvons lire les mots suivants: “Le capitaine est de retour.” Cette image a été partagée par Atlanta Filming sur son compte Instagram.

John Walker est le nom de l’anti-héros qui a obtenu ses compétences grâce à des traitements étranges qu’il a reçus de Power Broker, un autre personnage mystérieux qui s’est consacré à autonomiser les gens.

L’antihéros, États-Unis Agent, a plusieurs pouvoirs tels que les réflexes, la force, l’endurance et l’agilité surhumaine, sa vitesse et son équilibre sont parmi les plus élevés qui existent. Il est également un expert en combat rapproché et un spécialiste de l’utilisation du bouclier, tout comme Captain America, mais il a tout appris de son professeur, Taskmaster.

