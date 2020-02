Falcon & Winter Soldier Pic révèle que Wyatt Russell est Captain America

De nouvelles photos de l’ensemble The Falcon et The Winter Soldier révèlent que Wyatt Russell jouera une nouvelle version de Captain America.

Après que Avengers: Fin de partie de Marvel Studios ait conclu avec Captain America en passant le manteau à Sam Wilson, la plupart supposaient que la prochaine série The Falcon et The Winter Soldier ramasserait le héros titulaire qui trouverait son chemin en tant que successeur de Steve Rogers. Cependant, l’ajout du nouveau venu Wyatt Russell dans le rôle de John Walker / agent américain a indiqué que Falcon sera confronté à une résistance à l’idée qu’il devienne le nouveau Captain America du gouvernement.

Dans les bandes dessinées, John Walker est devenu le Captain America nommé par le gouvernement après la retraite de Steve Rogers, mais ce nouveau héros a finalement été jugé indigne du titre après une série d’actions sombres, notamment le meurtre des méchants qui ont tué ses parents. Maintenant, de nouvelles photos de l’ensemble de la série révèlent des affiches de propagande mettant en vedette Wyatt Russell en tant que Captain America, confirmant apparemment que le personnage jouera un rôle similaire dans la série comme son homologue de la bande dessinée.

Consultez le post ci-dessous pour voir les nouvelles photos de Captain America de Wyatt Russell.

Voici le synopsis officiel de The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle du Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et Carl Lumbly ont été castés.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.

Source: Instagram

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.