«Falcon & Winter Soldier» reprendra là où «Endgame» s’est arrêté

De nombreuses questions se posent encore sur ce à quoi ressemble l’Amérique dans la période qui suit immédiatement la fin d’Avengers: Fin de partie. La spéculation a déjà sévi, c’est le chaos terrestre complet en raison de la surpopulation à la félicité complaisante en raison de la rupture du cliché.

Tout le monde saura d’ici août que le Falcon et le soldat d’hiver de Disney + fera enfin ses débuts, un peu en avance sur le calendrier. Il est également confirmé que le spectacle a lieu immédiatement après tous les événements de fin de partie. Ce que cela signifie est difficile à dire à partir de la bande-annonce “cligner des yeux et vous allez le manquer” publiée il n’y a pas longtemps.

Il pourrait y avoir quelques indices disponibles sur la base de quelques plans rapides. S’il est vrai que la série explorera des éléments du racisme en Amérique après la fin de la partie, cela pourrait expliquer l’inconvénient de ramener les gens d’entre les morts.

«Le faucon et le soldat d’hiver» sera-t-il un peu prémonitoire sur notre propre avenir?

Anthony Mackie | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Il a également été confirmé récemment que le spectacle ci-dessus aura lieu en 2023, la période où Fin du jeu a eu lieu. Étant à trois ans de là où nous sommes vraiment en Amérique, il y a beaucoup à explorer sur notre propre réalité.

Si le spectacle ira dans cette direction est une autre question. Une chose que les fans de la culture pop ont remarquée au fil des ans, c’est que plusieurs films de science-fiction se déroulant dans le futur ont prédit quelques choses étranges. La plus précise de toutes est sans doute Back to the Future Part 2 de 1989, notamment dans la technologie que nous utilisons 30 ans plus tard.

Dans Falcon et le soldat d’hiver, il vaut la peine de réfléchir s’ils prédiront quelques choses au-delà de la portée de la fiction Avenger. Jusqu’à présent, la bande-annonce montre des preuves d’un sommet du G20 2023 à New York, quelque chose basé quelque peu sur la réalité.

Des sites médiatiques comme . prédisent que le sommet du G20 qui se tiendra au moment de l’émission traite des défis économiques et sociologiques imposés lorsque la moitié de la vie revient. Cependant, la population semble être dans un état d’esprit festif basé sur des plans de foules d’arène.

Célébrer Captain America, mais aussi un possible ventre de racisme en Amérique

Selon d’autres informations, les Avengers mentent au public à propos de Captain America et leur disent qu’il est mort pendant la bataille avec Thanos. Bien sûr, le vieux Steve Rogers a vécu incognito jusqu’à cette époque. Qu’il se présente ou non est toujours dans les airs, à moins que Chris Evans n’ait tourné un camée secret dans son ancien maquillage de Steve.

Il n’est plus le foyer, cependant. La vraie histoire est que le gouvernement américain a choisi John Walker pour être le nouveau Captain America plutôt que Sam Wilson. Ce que tout le monde veut savoir, c’est si Sam a volontairement choisi de ne pas être Captain America, ou si le gouvernement a forcé un homme blanc à le remplacer.

Sur la base des rumeurs selon lesquelles la série explore le racisme, ce pourrait être le dernier scénario. Cela pourrait aborder le véritable racisme enhardi que l’Amérique a ressenti récemment. Cette fois, cela avance rapidement dans trois ans à partir de maintenant où peut-être que les choses ont empiré, en dehors de la jubilation des morts qui reviennent à la vie.

Explorer une dichotomie de ces choses pourrait faire de Falcon et du soldat d’hiver l’un des produits Marvel les plus complexes et intéressants fabriqués à ce jour.

Le public regardera-t-il en arrière et dira-t-il que l’émission a prédit une trajectoire similaire?

Avec la surpopulation, un autre problème dans notre monde, cela commence à faire réfléchir à ce que ce spectacle Marvel pourrait prédire pour la trajectoire du monde. Certains pourraient même soutenir que les morts augmenteront vraiment après un Armageddon bientôt, conduisant à une situation similaire à celle du revers.

Même si ce n’est pas le cas, la gestion de la croissance démographique reste un sujet pertinent. De plus, il sera important d’avoir une nouvelle génération de pop-up qui doit apprendre sur le racisme et ne pas répéter le passé.

En dehors de la joie apparemment présente dans la moitié de la population mondiale qui revient à la vie après cinq ans, le spectacle peut rappeler à tout le monde que certaines personnes ne changent jamais d’être mauvaises.