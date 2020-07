Fallout aura une série produite par Amazon Studios et les créateurs de Westworld!

L’histoire des jeux vidéo et de la télévision est devenue très imbriquée ces dernières années. Avec la croissance impressionnante des services de vidéo à la demande, il semble qu’aujourd’hui soit le moment idéal pour mettre nos jeux vidéo préférés sur le petit écran. Le suivant jeu vidéo qui a trouvé sa place dans ce nouvel univers est la franchise acclamée Tomber.

Tomber Non seulement c’est un classique des jeux vidéo de rôle, mais c’est la franchise de jeux la plus vendue au monde. C’est pourquoi il y a des millions de célébrations Amazon Prime Video vous avez décidé d’apporter votre histoire à la télévision.

Westworld

L’adaptation n’est pas la seule chose qui excite le monde du divertissement. Comme dirait le cher Vicente Fernández, « vous n’avez pas à vous y rendre d’abord mais vous devez savoir comment vous y rendre ». Comme si ces mots étaient son moteur et sa stratégie, la livraison de ce adaptation Il sera réalisé par deux grands écrivains de la télévision contemporaine.

Amazon Studios détient les droits de jeu vidéo sous licence pour Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de la série acclamée et réussie de HBO Westworld, développer l’adaptation télévisuelle. Il s’agit du premier grand projet à émerger du grand accord général entre Nolan et Joy avec Amazon Studios.

Tomber

Le monde de Tomber se développe dans un monde de guerre nucléaire en 2077 mais où règne une influence de la culture d’après-guerre développée dans les années 1950 aux États-Unis. Dans Fallout, la combinaison de l’espoir de progrès technologique et de la peur de l’anéantissement nucléaire prévaut. Le jeu est sérieux, mais ponctué de moments d’humour ironique et de fantasmes nucléaires.

« Fallout est l’une des meilleures séries de jeux de tous les temps », ont-ils déclaré. Joy et Nolan de Kilter Films, qui se sont appelés fans de la franchise dans des interviews.

«Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d’innombrables heures que nous aurions pu passer avec la famille et les amis. Nous sommes donc extrêmement heureux de nous associer à Todd Howard et au reste du imbéciles brillants à Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et sombre et amusant avec Amazon Studios. »

La franchise Tomber a enregistré des ventes record et reçu des dizaines de prix pour Jeu de l’année, tandis que son jeu mobile, Fallout Shelter, a été téléchargé plus de 170 millionss de fois.

Fallout est une franchise mondiale emblématique, avec des légions de fans à travers le monde et une histoire riche et profondément convaincante derrière elle. Et Jonah et Lisa sont les conteurs parfaits pour donner vie à cette série », a déclaré Albert Cheng, directeur des opérations et codirecteur de la télévision pour Amazon Studios. « Nous sommes ravis de faire équipe avec Bethesda pour présenter Fallout à la télévision. ».

Production

Fallout vient des studios Amazon et de Kilter Films, mais ce qui est une excellente nouvelle, c’est qu’ils sont directement associés à leurs développeurs Bethesda Game Studios et Bethesda Softworks. Cela garantit qu’ils ne vous bougeront pas trop et se termineront comme une de ces tentatives infructueuses d’adaptation de jeux vidéo pour ne pas suivre la ligne éditoriale créative ou l’histoire. Lionsgate Il sera également producteur exécutif du projet.

Enfin!

Depuis plus d’une décennie Bethesda Game Studios a cherché des moyens d’apporter la franchise Fallout à la télévision. Aujourd’hui, ils ont trouvé le moment idéal pour le faire:

« Au cours de la dernière décennie, nous avons vu de nombreuses façons de faire apparaître » Fallout « à l’écran »a déclaré Howard, producteur exécutif de Bethesda Game Studios. «Mais il était clair dès le moment où j’ai parlé pour la première fois à Jonah et Lisa il y a quelques années que c’est eux et l’équipe de Kilter qui feraient bien. Nous sommes d’énormes fans de leur travail et nous ne pourrions être plus excités de travailler avec eux et avec Amazon Studios. »