Famille vs Machines – / Film

Rappelez-vous Maximum Overdrive? Le film réalisé par Stephen King où des camions et d’autres machines prennent vie pour nous attaquer à des humains insensés? Eh bien, imaginez maintenant cette même intrigue – mais appliquée à un film d’animation produit par Phil Lord et Chris Miller. Ce film existe, mes amis, et il s’appelle Connecté. Cette comédie suit une famille qui découvre soudainement que les téléphones cellulaires, les appareils électroménagers et autres appareils électroniques sont soudainement sensibles – et prêts à conquérir le monde. Regardez la bande-annonce Connected ci-dessous.

Remorque connectée

Phil Lord et Chris Miller, l’équipe qui a joué un rôle dans Le film LEGO, Spider-Man: Into the Spider-Verse, et plus encore, sont de nouveau réunis pour produire Connected, une comédie animée réalisée par Mike Rianda et écrit par Rianda et Jeff Rowe (qui codirige).

Dans le film, «Quand Katie Mitchell (exprimée par Abbi Jacobson), une créatrice étrangère, est acceptée dans l’école de cinéma de ses rêves, ses plans pour rencontrer «son peuple» au collège sont bouleversés lorsque son père amoureux de la nature, Rick (exprimé par Danny McBride) détermine que toute la famille doit conduire Katie à l’école ensemble et se lier en famille une dernière fois. Katie et Rick sont rejoints par le reste de la famille, dont la maman follement positive de Katie, Linda (exprimée par Maya Rudolph), son petit frère excentrique Aaron (exprimé par Mike Rianda), et le carlin Monchi délicieusement joufflu pour le road trip familial ultime. Soudain, les plans de Mitchells sont interrompus par un soulèvement technologique: partout dans le monde, les appareils électroniques que les gens aiment – des téléphones aux appareils, en passant par une nouvelle gamme innovante de robots personnels – décident qu’il est temps de prendre le relais. Avec l’aide de deux robots qui fonctionnent mal, les Mitchells devront surmonter leurs problèmes et travailler ensemble pour se sauver mutuellement et sauver le monde! »

Comme je l’ai dit: c’est comme Overdrive maximum. “C’est une sorte de lettre d’amour à notre monde humain imparfait, où cela se fait avec amour, mais tout est un peu bruyant et un peu bancal”, a déclaré Rianda à EW. «Nous voulions montrer ces imperfections et nous voulions les montrer avec amour.»

«Le grand coup du soulèvement technologique [and] l’apocalypse de robot fait beaucoup d’action et de comédie passionnantes, mais à la fin de la journée, le cœur de cette chose est cette famille “, a déclaré Chris Miller, et Phil Lord a ajouté:” C’est une chose de lutter contre l’apocalypse du robot, et c’est une sorte de prémisse amusante. Mais il est beaucoup plus intéressant que votre père essaie de vous apprendre à conduire le bâton pendant l’apocalypse du robot. “

En plus de la distribution ci-dessus, Connected propose également les voix de Eric Andre et Olivia Colman. Recherchez Connecté dans les salles 18 septembre 2020.

