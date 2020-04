Fan Art Amour et Tonnerre

Marvel a peut-être retardé Thor: Amour et tonnerre, mais il semble que l’engagement des fans soit plus fort que jamais pour la suite très attendue de Taika Waititi.

Bien que le premier film de Thor ait été largement réussi lors de sa première en 2011, nous ne pouvions pas exactement étendre ce même niveau d’éloge à son suivi terne. Alors que les gens se demandaient si la série avait même un potentiel de continuer, un absurde Kiwi est venu et a changé presque toutes les règles sur la façon dont les récits MCU sont tissés ensemble.

Maintenant, le même cinéaste talentueux est de retour pour s’attaquer à la suite, intitulée Thor: Love and Thunder. Et si les derniers mots de Waititi sont une indication, ce prochain film sera encore plus audacieux que son précédent engagement. Bien que le plus intéressant pour les fans soit le retour de Natalie Portman, qui reprendra non seulement son rôle de Jane Foster, mais ramassera également le marteau pour devenir le Mighty Thor.

Portman est apparu dans les deux premiers films comme l’intérêt amoureux du Dieu du Tonnerre, mais a décidé de laisser Ragnarok dehors. À sa place, cependant, Valkyrie de Hulk et Tessa Thompson a été un excellent ajout à l’histoire de Thor. Maintenant, puisque Jane a apparemment largué Odinson dans les entrées précédentes, cela va conduire à des retrouvailles maladroites dans cette suite. Mais nous sommes prêts à parier qu’après avoir évoqué le passé, les deux vont donner des coups de pied avec leur force combinée.

Si c’est difficile à imaginer, peut-être que ce nouveau design de l’artiste @ Sceptre12 qui montre les deux Thors en armure vous aidera. Voyez par vous-même ci-dessous:

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les deux ensemble dans l’armure classique du Dieu du Tonnerre semblent absolument épiques à voir. C’est juste dommage que nous ne puissions voir que Stormbreaker de Thor dans le fan art, car nous ne savons toujours pas quelle arme Jane utilisera sous sa forme divine.

En tout cas, nous avons une longue attente avant Thor: Amour et tonnerre premières en salles le 18 février 2022. En attendant, assurez-vous de nous faire part de vos réflexions sur cette nouvelle œuvre dans la section commentaires ci-dessous.