Fan de Dragon Ball anime une partie de l’arc dramatique de Moro et est génial

Les fans de Dragon Ball Super sont impatients de voir l’anime revenir, et le manga avec l’arc d’histoire Moro dans le manga n’a fait qu’augmenter le désir que tout cela se produise. Et pendant ce temps, un utilisateur appelé Edrees K Une version du dernier arc du manga a été téléchargée sur YouTube, la vérité est qu’elle s’est avérée assez bien.

Apparemment, Moro semble être un méchant qui est plus qu’égal à Goku lui-même, et le manga a connu un boom grâce à la récupération de grandes choses des guerriers Z.

Quant au court métrage, il ne dure que deux minutes mais il nous suffit de voir des combats bourrés d’action et de nous laisser envelopper par l’intrigue. La vidéo commence avec Gohan et Piccolo se battant côte à côte avec certains des serviteurs de Moro. Cependant, le méchant apparaît et les guerriers Z sont surclassés. Ainsi, Goku fait son apparition pour distraire le méchant..

L’animation fait un bon combat contre Dragon Ball et nous laisse évidemment en vouloir plus, bien que nous ne sachions pas si ce fan fera plus de chapitres.

