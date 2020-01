Fan Game ‘Alien: Hope For The Future’ presque terminé, à la recherche de testeurs

Il y a environ trois mois, un Patreon est apparu pour un jeu de fans inspiré de la série Alien dans Extraterrestre: espoir pour l’avenir. Alors que nous avions de l’espoir à l’époque, certains d’entre nous avaient également le sentiment sombre que Fox / Disney giflerait un DCMA sur le projet et le tuerait. Eh bien, non seulement le projet est toujours en cours, mais ils ont maintenant publié une vidéo vantant que le jeu est terminé à plus de 80%!

Non seulement cela, le créateur du projet, un homme nommé Alexey Melentev, demande des bêta-testeurs via Patreon. Apparemment, le gameplay se composera de trois modes, dont un mode qui vous a contre un Xenomorph, où vous devez cacher et utiliser des ressources pour survivre. En d’autres termes, très similaire à Alien: Isolement.

Vous pouvez consulter le flux d’Alexey de la version bêta ci-dessous. Aucune date de sortie n’a été fixée pour le jeu, bien que cela dépende du fait que certaines sociétés permettent au projet de voir le jour.