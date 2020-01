Fan Spots Hidden ‘The Eternals’ Easter Egg In ‘Thor: Ragnarok’

Thor: Ragnarok de Taika Waititi présente un œuf de Pâques qui lie le film à la prochaine épopée de Marvel Studios The Eternals.

Un fan aux yeux d’aigle a récemment repéré un œuf de Pâques avec des liens avec les Eternals en arrière-plan d’une scène de Thor: Ragnarok. Les fans ont encore plusieurs mois pour attendre que The Eternals arrive enfin en salle, mais si cet œuf de Pâques se passe, le film sera, espérons-le, aussi cosmique et fou que Thor: Ragnarok. La référence est un clin d’œil à l’ère Jack Kirby originale des bandes dessinées Eternals, c’est donc une découverte impressionnante.

L’œuf de Pâques semble avoir lieu plus tard dans Thor: Ragnarok tandis que Thor, Valkyrie et Bruce Banner s’échappent tous de Sakaar. Alors que Valkyrie chevauche l’un des autres navires, un navire vert de forme bizarre peut être vu à l’arrière-plan de la prise de vue. Un fan aux yeux d’aigle sur Reddit a souligné qu’il s’agissait d’un design similaire à un navire de Jack Kirby’s The Eternals. Jetez un œil à la référence à The Eternals in Thor: Ragnarok ci-dessous.

Je n’avais pas remarqué ce petit œuf de Pâques avant… et juste à temps pour les ETERNELS. de marvelstudios

Que pensez-vous de l’oeuf de Pâques sournois de The Eternals in Thor: Ragnarok de Marvel? Avez-vous repéré d’autres références à The Eternals dans les films précédents? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

Les détails de l’intrigue pour The Eternals restent secrets, cependant, l’histoire aurait une histoire d’amour entre Sersi et le chevalier noir. Créés par Jack Kirby en 1976, les Eternals sont une émanation évolutionnaire fictive de l’humanité créée par les Célestes il y a plus d’un million d’années. Les êtres qui possèdent des superpuissances et une durée de vie plus longue sont le résultat d’expériences génétiques qui ont conduit à la création de races divergentes comme les Deviants (hideux monstres d’origine humaine qui sont les ancêtres des Atlantes) et Latents (les prédécesseurs des Mutants et des Mutates qui composent de nombreux super-héros de Marvel).

La distribution de The Eternals comprend Gemma Chan comme Sersi, Kit Harington comme Black Knight, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Angelina Jolie comme Thena et Barry Keoghan comme Druig. Selon certaines sources, certains rôles clés n’ont pas encore été révélés au public, laissant à Dan Stevens la possibilité de jouer un rôle. Marvel Studios a utilisé Chloe Zhao pour diriger le projet à partir d’un scénario écrit par Matthew et Ryan Firpo.

The Eternals devrait sortir en salles le 6 novembre 2020. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur l’avenir de l’univers cinématographique Marvel.

Source: Reddit

DC Universe lance des affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Vous pouvez démarrer la galerie de nouvelles affiches en cliquant sur “Suivant”.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de continuer à suivre Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

“Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.