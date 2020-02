Fanart de Evangelion imagine une fête à Tokyo-3

Que font Shinji, Asuka et Rei quand ils ne combattent pas les anges? C’est vrai, ils ont organisé une soirée familiale avec des jeux de société et de la bière, beaucoup de bière. Ce beau fanart de Neon Genesis Evangelion imagine comment les pilotes EVA le dépenseraient lors d’une fête de famille. Misato, Ritsuko, le jeune Kaji et tous les membres de la NERV ont pris une soirée pour jouer du Jenga.

Maintenant que la Guadalupe-Reyes est terminée, la nostalgie des fêtes arrive, et pour que vous oubliez que nous vous apportons ce beau fanart d’Evangelion qui imagine une fête de famille avec tous les protagonistes de l’anime. C’est incroyable combien d’amour ils mettent dans cette animation, et ici, vous pouvez en juger par vous-même:

Bien sûr Ce n’est pas une illustration canon, mais c’est très bien fait. Sur la table centrale se trouvent Maya, Kaworu et Shinji (à qui Misato verse de la bière dans son pull). Asuka et le jeune Kaji arrivent (vraisemblablement d’Oxxo) avec leurs sacs d’épicerie, tandis que le mignon Pen Pen mange des pommes dans son bol. Et si vous ne l’avez pas encore remarqué, Rei est sous la table basse en train de faire une sieste tranquille.

Et si vous souhaitez utiliser le fanart comme fond d’écran, vous pouvez le voir en haute résolution dans le lien suivant.

Cette année viendra la quatrième et dernière partie de Rebuilt of Evangelion, Evangelion 3.0. + 1.0., La suite qui raconte la bataille entre l’EVA et les Anges, et le projet d’instrumentation humaine. Evangelion 3.0. + 1.0. Il est en charge du créateur de l’anime Hideaki Anno, et sera présenté en première le 27 juillet 2020. De plus, vous pouvez voir les dix premières minutes du film, et bien que vous ne verrez pas le retour des chers pilotes de l’EVA, vous ne pouvez pas manquer le Combat épique dans la ville de Paris.

