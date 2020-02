Fanart de Jason Momoa en tant que Aquaman inspiré par le SuperBowl

Pour ceux qui ne sont pas de vrais fans de football et de cette célébration américaine appelée Super Bowl, leur grand refuge pourrait être les spots télévisés et les bandes-annonces présentées pendant le match. Il y a eu de grandes surprises, mais la plus grande de toutes (et aussi la plus horrible, de mon humble point de vue) a été l’émergence d’une publicité qui imaginait Jason Momoa montrant «son vrai moi». Le vrai moi de Momoa est un être terne et glabre, mais très soulagé.

Ce qui se passe, c’est que Momoa a révélé sa véritable apparence. Ce n’est pas le gars musclé et aux cheveux longs qui nous a fait croire des films comme Aquaman, mais un gars plus mince qu’un club de golf. Bien sûr, c’est une blague, mais c’est pourquoi il est toujours étrange et dérangeant de voir comment Momoa se débarrasse d’une perruque pour nous montrer son énorme front … que maintenant, Il a été immortalisé par le maître fanart, BossLogic lui-même, à travers une affiche Aquaman.

Je vous préviens, vous ne reverrez plus jamais Aquaman de la même manière:

Très bientôt, Momoa, avec Yahya Abdul-Mateen II et Patrick Wilson, commencera à tourner Aquaman 2. Il sortira le 16 décembre 2022 et fera partie du reste des films de DCEU tels que Birds of Prey (7 février), Wonder Woman 1984 (5 juin), The Batman (25 juin 2021), The Suicide Squad (6 août 2021), Black Adam (22 décembre 2021), Shazam! 2 (1er avril 2022) et The Flash (1er juillet 2022).

