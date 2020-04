Fanart de Keanu Reeves en tant que Ghost Rider montre pourquoi il est celui pour le rôle

Nous aimons tous Keanu Reeves et depuis quelques années, Internet lui rend hommage, surtout après avoir suscité une multitude de bonnes opinions grâce à la saga John Wick. Ainsi, depuis un certain temps maintenant, l’acteur a été discuté dans le cadre de l’univers cinématographique Marvel et les fans veulent le voir comme Ghost Rider.

Nous recommandons également: Fanart imaginez un croisement entre My Hero Academia et One-Punch Man

La fille d’Internet pleure de voir Keanu Reeves comme Johnny Blaze lui-même après avoir vu un fanart réalisé par l’utilisateur Instagram ultraraw26; Et la vérité n’est pas moindre, car l’art a fière allure et nous montre que ce maître du Tai Chi est plus que prêt à laisser libre cours à la vengeance diabolisée.

Auparavant, Kevin Feige, l’ancien président de Marvel, a déclaré à une autre occasion qu’ils passaient de nombreuses fois à parler à Reeves pour rejoindre le MCU, mais en même temps, il explique qu’il ne sait pas vraiment si cela se produira.

De nombreux personnages de Marvel ont été The Ghost Avenger, mais le premier moteur motorisé venu de l’enfer était précisément Jhonny Blaze, qui a vendu son âme au diable pour sauver la vie de son père.

Ce ne serait pas la première fois que Keanu Reeves connaît la vengeance et Satan. D’une part, comme nous l’avons déjà mentionné, est l’insouciant John Wick et auparavant il avait joué John Constantine.

Pensez-vous que Keanu Reeves est le seul à jouer à Ghost Rider?

.