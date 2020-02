Fanart imagine l’affiche de Batman basée sur le costume de Robert Pattinson

Récemment, Matt Reeves a offert à Robert Pattinson un premier aperçu du costume qui se penchera sur The Batman et les fans ont bientôt réagi pour ou contre. Et depuis qu’il a été annoncé que l’acteur jouerait dans le film, de nombreux artistes numériques ont imaginé à quoi ressemblerait l’acteur, mais maintenant que nous le savons un nouveau fanart a osé suggérer une affiche pour la bande et a fière allure.

En ce moment, il semble y avoir deux champs de pensée concernant ce nouveau costume Pattinson. D’une part, les fans voient la capuche en cuir avec les coutures d’Adam West et pensent que ce Batsuit devrait être un composite bleu et gris des bandes dessinées classiques de Batman. D’autres fans voient l’armure blindée et l’esthétique du costume et pensent aux histoires plus modernes de Batman dans le style des jeux vidéo Arkham ou Batman: Noel.

Sans aucun doute, l’affiche est très cohérente avec l’idée de Matt Reeves et nous pouvons voir un Batman qui a l’air tourmenté et plus sombre que la nuit.

Que pensez-vous de cette affiche Bat Man?

Le Batman sera présenté le 25 juin 2021.

