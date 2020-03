Fanart imagine un croisement entre My Hero Academia et One-Punch Man

Qui n’aime pas les héros? Même Izuku Midoriya de My Hero Academia était un grand fan de héros professionnels avant d’en devenir un lui-même. Et les chances sont que, si vous rencontriez le puissant Saitama de One-Punch Man, vous auriez le respect et l’admiration que mérite notre héros chauve préféré. Et nous n’avons pas à imaginer à quoi ressemblerait la rencontre entre ces deux personnages, car un fan des deux séries l’a fait pour nous dans un joli fanart.

Nous savons tous ce qui se passerait si Deku rencontrait Saitama. En bon fan des héros professionnels les plus puissants, il irait directement chercher un autographe de Saitama et lui demanderait tout sur ses pouvoirs pour l’écrire dans ses notes détaillées. Voici la scène:

La jolie illustration est dessinée au stylo et colorée à l’aquarelle, et présente Deku excité demandant à Saitama de lui donner un autographe dans son cahier, alors qu’il tente de calmer l’élève en disant que ce n’est pas si mal. Bien qu’il ressemble plus à un croquis qu’à une illustration finie, tous les détails des vêtements et des traits de chaque personnage sont là.

Reste à savoir si Saitama est plus puissant que All Might, le héros numéro 1 de My Hero Academia?

.