Fani Carbajo, candidat sauvé de la nomination

Comme tous les mardis, le premier plat principal de «Survivors: No Man’s Land» a été l’annonce du concurrent sauvé, celui libéré du processus d’expulsion stressant. À cette occasion, les nominés étaient Nyno Vargas, Ferre, Cristian Suescun et Fani Carbajo. De tous, qui a fini par se distancier de porter la bulle sur son dos a été Fani, qui a ressenti plus fort que quiconque l’amour du public.

Fani Carbajo dans ‘Survivors’

Lors du gala qui s’est déroulé dans la nuit du 24 mars, Lara Álvarez a effectué le rituel traditionnel du bain de boue, qui a commencé avec certaines difficultés à révéler qui était le premier à être nommé: Cristian. Le frère de Sofía Suescun a dû attendre plus longtemps que d’habitude pour la pluie de boue, qui a fini par tremper Nyno également, dans ce qui serait un signe avant-coureur de ce qui allait arriver.

Puis ce fut au tour de Ferre de se renseigner sur sa continuité en tant que candidat, et, enfin, Nyno a fini de se baigner entièrement dans la boue tandis que Fani était trempé dans l’eau du salut. De cette manière, l’ancien candidat sur «L’île des tentations» a vécu le même sort que la semaine dernière, devenant sauvé pour la deuxième fois consécutive, une séquence qui montre la faveur du public pour elle.

Plus excité que jamais

“Je suis super nerveux. Merci beaucoup. À ma famille, mes amis, les gens qui me soutiennent“, A reconnu Fani juste après avoir connu son sort, ajoutant qu’il avait” mille cœurs “. Et, bien qu’il soit devenu une habitude, ce salut le libère du processus d’expulsion jeudi prochain, bien que Nyno ait essayé de prendre la situation avec humour: “Vous devez être positif. Il y a des gens qui paient pour être remplis de boue et nous l’avons gratuitement“

.