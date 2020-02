Fani Carbajo, dans sa première interview après “L’île des tentations”: “Je suis brisé de douleur”

S’il y a un protagoniste incontesté de «L’île des tentations», c’est sans aucun doute Fani Carbajo. La téléréalité que l’émission Telecinco y Cuatro n’a laissé personne indifférent puisqu’après avoir été infidèle à Christofer avec Rubén, l’un des célibataires de l’espace, elle n’a pas regretté et a même blâmé son petit ami pour ce qui se passait. La jeune fille a des défenseurs mais aussi de nombreux détracteurs pour son attitude dans le programme et c’est pourquoi elle et Christofer sont devenues des protagonistes, à la fois des réseaux sociaux, des différents espaces Mediaset.

Fani Carbajo dans «L’île des tentations»

Fatigué de critiques

Eh bien, Carbajo a accordé sa première interview lors de l’émission et l’a fait dans le magazine Lecturas. Elle a reconnu que son moment de gloire inattendu “me submerge parfois et me fait peur” et a précisé que “c’est très douloureux pour certains d’inventer des choses sur moi”. La jeune fille est complètement indignée par ce que beaucoup disent d’elle et avoue qu’elle ne passe pas un bon moment: «J’ai du mal à assimiler que tant de personnes que je connais m’insultent si cruellement, me menacent. Ce qui s’est passé ne vous autorise pas à m’insulter des réseaux. “

Se repentir de ce qui s’est passé

Dans cette longue interview, Fani Carbajo avoue être complètement regretté de son attitude en République dominicaine bien qu’il précise qu’il n’a jamais forcé Christofer à partir. “Je ne l’ai pas forcé à participer à” L’île des tentations “, il n’a pas été difficile pour moi de le convaincre ou de lui mentir”, dit-il, avouant que “ça me fait mal qu’il souffre tellement à cause de moi et de ne pas en être conscient (…) J’ai mal au cœur que je suis brisé! (…) Il a tout payé, il a mangé toute la merde. Ma douleur est de l’avoir trahi. Je ne me pardonnerai jamais. “De plus, elle avoue que plusieurs fois dans le programme, elle a eu un si mauvais moment” qu’elle a couché avec mes compagnons “.

Une enfance difficile

La vie de Fani ne semble pas avoir été facile, et c’est comme expliqué dans l’interview, il a subi des abus: “J’ai vécu des situations très graves et maintenant il m’insulte pour les réseaux”. Mais ce n’est pas le seul moment compliqué de sa vie et c’est que depuis son plus jeune âge il a vécu un vrai drame chez lui. “J’ai subi un martyre avec le père de ma petite sœur (…) J’ai vécu des situations violentes et très fortes envers ma mère et envers moi, avec cinq ou six ans. C’est la cause de son départ », explique-t-il, précisant que plus tard il s’est retrouvé dans différents foyers de parents« qui ne pouvaient pas se tenir debout »et après avoir passé du temps avec son père, il a fini par vivre avec son premier petit ami et sa première mère, qu’il considère comme une deuxième mère. Enfin, et concernant l’identité de son père biologique dont on a tant parlé, Fani dit avec larmes que “Je ne savais pas quand je l’ai dit, je ne voulais pas blesser ces familles. Cela me donne de l’anxiété! Je suis responsable de ce qui se passe. “

