Fani, de «L’île des tentations», quinzième candidat confirmé

‘Survivors 2020’ ne s’arrête pas dans ses efforts pour confirmer les visages qui composent son casting, et que, en très peu de temps, les élus doivent se rendre au Honduras pour vivre la plus grande aventure de leur vie. Bien que certains d’entre eux savent déjà ce que c’est que de vivre sur une île, l’expérience qui les attend ne sera certainement pas identique. Et sinon, dites-le à Fani.

Fani, quinzième candidat confirmé de «Survivors 2020»

Telecinco a confirmé que Fani Carbajo, participant de «L’île des tentations», devient le quinzième candidat officiel de la réalité de survie. Le visage controversé du programme présenté par Mónica Naranjo a été l’un des personnages de télévision par excellence de l’année et il est clair qu’elle a toujours la réputation d’être pressée. Bien qu’il fût prévu d’être annoncé dans «Le débat des tentations», une erreur dans les promotions de la chaîne l’a révélée à l’avance.

Bien que d’île en île et tourné parce que ça me touche, sa vie sera très différente de celle vécue dans «L’île des tentations». A cette occasion, Fani doit faire face le mauvais temps, la faim, l’effort et la fatigue, loin de ces jours de paradis. Avec votre signature, le plus sûr est que Christofer est la personne choisie pour le défendre, revalidant son amour malgré les nombreuses critiques qu’il a reçues après lui avoir pardonné l’infidélité avec Rubén.

Nouveau format dans Mediaset

Mais «Survivors 2020» n’est pas le seul espace Mediaset dans lequel le couple sera. Le groupe leur a accordé une place sur le site Telecinco, où ils dirigeront «Malgré tout», dans lequel ils raconteront leur quotidien. Mais qu’arrivera-t-il avec la participation de Fani? Il est possible qu’au cours de son parcours dans la réalité, Christofer soit le seul à pouvoir dire ce qu’il fait, servant également cette chaîne de conférencier pour défendre sa petite amie.

