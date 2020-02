Fani et Christofer annoncent leur réconciliation après avoir affronté Rubén

Nerveux et aux mains moites, le retour de Fani à «L’île des tentations» a eu deux parties distinctes. Le premier a été ses retrouvailles avec Rubén, l’homme célibataire qui l’a séduit en République dominicaine mais qui, à la dernière minute, a décidé de partir seul. Depuis lors, rien qu’ils ne se connaissaient jusqu’à ce que le programme enregistre six mois plus tard que Telecinco a diffusé ce jeudi.

Fani n’avait même pas pensé à Ruben depuis ce dernier incendie. “Vous l’avez interdit,” devina Monica Naranjo en hochant la tête au bord des larmes. Cet adieu lui a fait se sentir trompé et, le revoyant face à face, il n’a pas hésité à l’accuser de “faux” et de “manipulateur”.. “Je n’étais pas un faux, je me suis laissé aller”, se défendit le tentateur, s’assurant que tout ce qu’il faisait était réel mais que, pour prendre une décision, il devait se mettre en avant et craignait qu’à l’avenir cela ne lui arrive. ce que Christofer venait de vivre.

Fani accepte les excuses de Rubén

“Alors, qu’est-ce que tu vas dans ‘L’île des tentations’, où tu vas chercher l’amour avec des copines?” Le réprimanda Fani. Rubén est revenu utiliser les armes de séduction qu’il a utilisées à Villa Montaña et a dédié un sourire malicieux à son ex: “Tu es très jolie.” Le geste a fonctionné et elle s’est détendue immédiatement. “Il me connaît parfaitement, il commence à faire des gestes et je ris“, a admis Fani.

Déjà la garde baissée, elle était sincère: “Je suis très en colère, je m’attendais à un appel.” “Je m’excuse”, a déclaré Ruben, défendant que la connexion entre les deux avait été réelle à tout moment.. “Putain, c’est une blague. J’accepte les excuses”, a concédé Fani. Tous deux ont enterré la hache de guerre et ont fini par se fondre dans un câlin. “Vous sentez la même chose”, a-t-elle déclaré à l’oreille, convaincue qu’elle ne retombera pas dans ses filets: “La vie tourne beaucoup mais, aujourd’hui, Fani ne se répète pas.”

Fani et Christofer se sont réconciliés

Fani et Christofer sont de retour

Précisément parce que la vie tourne beaucoup, après cet adieu, Fani lançait la grosse bombe de la nuit: sa réconciliation avec Christofer. “J’ai quitté l’île, je suis venu chez moi, j’avais besoin d’être seul … et j’ai réalisé qu’il me manquait beaucoup“, se souvient-il. Bien qu’au début il ne voulait pas accepter ses excuses, il a finalement fini par lui donner une autre chance.

“Elle a réalisé son échec et combien elle était désolée, et qui est vraiment l’amour de sa vie”, a expliqué Christofer à Monica Naranjo, reconnaissant qu’il n’a jamais cessé de l’aimer. Fani, conscient de tous les dégâts qu’il a causés à son partenaire, a de nouveau présenté ses excuses: “Je sais que je me suis comporté fatalement, j’ai été très dur, je t’ai demandé mille fois pardon mais je veux te demander devant toute l’Espagne“Ils considèrent que, en bref,” L’île des tentations “les a aidés à renforcer leur relation et même à réduire sa jalousie.” Après tout, l’amour a été possible “, a célébré une Estefania repentie.

