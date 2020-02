Fani et Christofer de «L’île des tentations» sortent «Malgré tout», leur propre format dans Mediaset

Les protagonistes incontestés de la première édition de «L’île des tentations» sont Fani Carbajo et Christofer Guzmán. Les deux sont entrés dans la téléréalité présentée par Monica Naranjo et produite par Cuarzo Producciones pour essayer de renforcer leur relation, mais ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est qu’elle allait se briser en quelques jours. La jeune fille ne tarda pas à être infidèle à son partenaire et il décida de laisser le concours tranquille, déterminé à ne pas voir celui qui jusque-là était sa bien-aimée. Les deux nous ont donné de nombreux moments le drame, les larmes et aussi la passion et l’amour étaient des protagonistes.

Fani et Christofer dans «L’île des tentations»]

Mais tout a changé six mois plus tard. Dans l’épilogue spécial de «L’île des tentations» publié ce jeudi 13 février ce qui était un secret de polichinelle a été confirmé: Christofer et Fani sont revenus. Dans une longue interview avec Monica Naranjo, Fani a expliqué que lorsque j’ai quitté la liste “Je suis venu chez moi, je devais être seul … et j’ai réalisé qu’il me manquait beaucoup.” C’est pourquoi la fille a commencé à chercher Christofer, initiant ainsi un processus de réconciliation qui a fini par porter ses fruits. “Elle a réalisé son échec et combien elle était désolée, et qui est vraiment l’amour de sa vie,” dit le garçon très heureux, réalisant qu’il avait récupéré ce qu’il considère comme “la femme de sa vie”.

Ce sera votre propre chaîne

Eh bien, après cette réconciliation, il reste encore beaucoup à savoir sur le couple. Pour lui, Mediaset Espagne a décidé de signer tous les deux pour jouer dans leur propre format sur leur plate-forme vidéo. Les deux conduiront «Malgré tout», une chaîne propre dans laquelle les deux raconteront leur quotidien. Nous verrons comment ils vivent la renommée inattendue qui leur est arrivée en 2020, nous découvrirons leurs hobbies, leurs coutumes et aussi les détails les plus intimes de leur relation. Finalement, ce sera une chaîne dédiée à la connaissance approfondie du couple de la mode dans l’univers Mediaset. Sa première est prévue pour le lundi 17 février sur le site Internet du groupe de communication.

Fani à «Survivors 2020»?

Ce vendredi 14 février, ‘Survivors 2020’ annoncera son quinzième candidat dans ‘Le débat des tentations’. Les responsables des espaces ont sorti les deux pistes correspondant à cette personne et sans aucun doute, il semble clair que celui qui sera annoncé est Fani. D’une part, sur la première piste on pouvait lire “le nom le plus célèbre du monde”, quelque chose qui semble se référer à la déjà célèbre “Estefanía!” Christofer a crié quand il a découvert son infidélité avec Rubén tandis que le deuxième indice était l’image d’une pomme mordue, qui a été le symbole de l’espace. Si cela est finalement confirmé, il est possible que «Malgré tout», le format des deux, être conduit uniquement par Christofer tant que sa petite amie est au Honduras.

