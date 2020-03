Fani et Nyno rompent leur amitié dans ‘Survivors’ à cause des commentaires blessants envers Rocío Flores

Le mensonge aurait des jambes très courtes, mais dans cette discussion sur les «survivants», il est difficile de trouver qui a dit quoi. Fani et Nyno ont complètement rompu leur amitié en s’appelant menteurs, puisque tous deux nient avoir accusé Rocío Flores de facturer trop et de faire trop peu. Ce qui précède cherche à connaître la vérité, mais ne semble pas avoir de solution. Comme la vidéo Lara Álvarez a intitulé: “Quand l’argent entre par la porte, l’amitié quitte la palapa.”

Fani et Nyno se disputent dans «Survivors»

Face à la question directe de Rocío sur qui avait fait ce commentaire à son sujet, Fani et Nyno se sont mutuellement renvoyé la responsabilité et l’accusation. “Tu sais ce que je te dis Que tu es plus faux que pesetas“Fani l’a réprimandé quand ils étaient assis l’un à côté de l’autre, ce à quoi il a répondu:”Heureusement, tout le monde était devant … Vous êtes manipulateurAlors qu’elle racontait sa version des événements, la chanteuse lui a dit: “Ne me parle plus, quel menteur tu es”

Rocío Flores a regardé les accusations les uns des autres comme s’il s’agissait d’un match de tennis sans rien comprendre, jusqu’à ce qu’elle en ait marre. “Nous allons sortir du doute, comme les enfants de la cour d’école”, a-t-il commencé, rassemblant tous ses camarades de classe pour en parler. Fani a perdu son sang-froid et a accusé Nyno d’avoir évoqué le sujet “trois semaines” après qu’il soit arrivé. Il a répondu qu’il l’avait fait parce qu’il “voulait le laisser comme menteur”, ce qu’elle n’a pas hésité à préciser: “Tu défends ta vérité et je défends la mienne jusqu’à la mort et jusqu’à la fin de ce concours”

L’avis du dieu Avilés

Mais tout n’était pas là, puisque la confrontation s’est répandue entre les autres collègues et José Antonio Avilés est très clair que le coupable était Ferre. “Voici une personne qui a joué le dualisme “, a déclaré Avilés contre Nyno et Fani.” Il a fait des costumes pour nous par derrière, mais les méchants étaient le reste d’entre nous“Le dieu de l’île assure cette semaine qu’il a eu un impact sur lui depuis le début et qu’il a porté la voix chantante de tous les commentaires vers lui, mais il a condamné:”Je ne vais pas couper la tête de la vipère, laisse la couper toute seule“

