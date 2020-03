Fani, Ivana, Cristian et Hugo, candidats nominés au Gala 4

Dans la nuit du jeudi 12 mars, Telecinco a atteint son Gala 4 des ‘Survivors’, dans lequel Ana María Aldón et Alejandro Reyes ont dû dire au revoir à leurs compagnons pour rencontrer Yiya, Vicky Larraz et Antonio Pavón en exil, avant Alejandro a été retiré de la réalité par le public. En outre, le reste des candidats a connu de nouvelles nominations après la réorganisation des groupes, ce qui a laissé Fani Carbajo, Ivana Icardi, Cristian Suescun et Hugo Sierra au premier plan..

Fani, Ivana, Cristian et Hugo, nominés candidats au Gala 4 de «Survivors»

Les candidats ont dû faire face à un nouveau test hebdomadaire, afin de réorganiser les groupes de serviteurs et de mortels. À cette occasion, les survivants ont dû pousser une balle avec la tête alors qu’ils rampaient sur le sable face vers le bas et les mains liées, dans un voyage qui s’est terminé lorsque la balle est entrée dans un petit cerceau placé sur le sol. Un défi difficile dont le meilleur temps a été réalisé par Albert Barranco, qui est devenu le dieu de la semaine.

Pour sa part, Ferre a obtenu le deuxième meilleur score, après une semaine en position de dieu, raison pour laquelle elle a obtenu le poste de chef des mortels, tandis que celle chargée de diriger les domestiques était Rocío Flores, nommé par Barranco. A cette condition, les trois ont obtenu l’immunité, ils ont donc été exclus de certaines nominations qui, à cette occasion, ont eu lieu devant tous les candidats.

Une cravate quadruple

L’équipe des serfs était en charge de l’ouverture du tour de nomination, dans lequel Fani, Ivana, Elena Rodríguez et José Antonio Avilés ont obtenu un vote chacun, provoquant une égalité à quatre que Rocío a dû résoudre. Compte tenu des relations étroites de Flores avec les deux derniers concurrents, avec lesquels elle a passé le plus de temps, le chef des serfs a choisi de nommer les deux compagnons restants, Carbajo pour leur dernier différend, dont ils avaient une conversation en attente, tandis que que le second a été proposé pour élimination. Quant au groupe des mortels, la nomination a été plus facile, étant donné que les membres de l’équipe ont choisi de voter à l’unanimité pour Cristian. Quant à la décision de Ferre en tant que leader, le survivant a directement nommé Hugo, avec qui, comme il l’a expliqué, il avait eu une relation plus éloignée à ce jour.

