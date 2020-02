Fani («l’île des tentations») nie que son père est José de Los Chunguitos et s’excuse pour le remue-ménage

Sans aucun doute, Fani Carbajo est devenu l’un des personnages de télévision du moment. Non seulement pour sa participation exceptionnelle à «L’île des tentations», où il a généré d’innombrables contenus, mais aussi pour son histoire familiale en dehors des caméras. La télévision a déclaré dans sa vidéo de présentation de la réalité qu’il ne savait pas qui était son père biologique. “De la part de ma famille, ils me disent que je peux être la fille d’Emilio celle de Los Chichos ou José celle de Los Chunguitos. A savoir de qui je viens”, a-t-il dit.

Fani dans «L’île des tentations»

Cependant, il regrette maintenant d’avoir dit ces mots. Fani a déclaré dans une interview pour Readings qu ‘”ils n’ont rien à faire”. “Je m’excuse. Je ne voulais pas blesser ces familles, je ne savais pas quand je l’ai dit“, dit-il. De plus, il dit que lorsque sa tante lui a raconté toute l’agitation qui s’était formée, le monde est tombé sur lui: “Ça me donne de l’anxiété, je suis responsable de ce qui se passe”.

Emilio de Los Chichos avait été très bouleversé lors d’une interview de «Save me» avec ces déclarations controversées et a demandé au candidat de le nier: “Cela me dérange pour ma famille, mes enfants et ma femme, qui est très chrétienne. Vous ne pouvez pas le dire à ce stade “, a-t-il déclaré dans le programme, qui a ouvert une enquête pour trouver le père biologique du jeune.

Une inconnue dans l’air

Dans la vidéo de présentation, Carbajo commente que sa mère “était très lâche” et qu’il avait beaucoup de prédilection pour les hommes. C’est la déclaration qui a donné lieu à la célèbre phrase, que beaucoup ont interprétée en plaisantant. Cependant, d’autres ont pris la phrase à la lettre et suggèrent que l’intention de Fani était de la laisser tomber. Parmi eux, le journaliste José Avilés, qui a déclaré dans ‘Viva la vida’ que la jeune femme avait un plan pour “aller à la télévision raconter son père“

.