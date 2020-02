Fani («Survivors 2020») se souvient de Rubén et met à jour sa relation avec Christofer: «Mieux que jamais»

La coexistence sur l’île de «Survivors 2020» se prête à de nombreux moments de conversation dans lesquels les participants se confessent. Dans ce cas, Fani Carbajo a répondu aux curieuses questions d’Hugo Sierra sur sa relation avec Christofer et son idylle passée avec Rubén. Fani s’est assuré que maintenant c’est “mieux que jamais” avec son partenaire après avoir renforcé ses sentiments, au point qu’avant de partir pour le Honduras, ils ont annoncé leur engagement.

Fani, dans sa conversation sur la plage

Pour toute la controverse dans laquelle ils ont été impliqués depuis la diffusion de “L’île des tentations”, Il a fallu beaucoup d’encouragement pour participer à «Survivors 2020». “Ma réalité n’était pas terminée quand ils me l’avaient proposé, mais tout le monde me donnait encore de la canne et c’était trop lourd“, a-t-il expliqué. Christofer a été la clé pour donner le” oui “:”Je n’étais pas préparé et il m’a soutenu barbare, il a dit: ‘Viens, chérie, va, montre qui tu es“.

L’ancienne participante a également passé en revue ses pires moments après l’émission de téléréalité présentée par Mónica Naranjo. Fani a déclaré à Hugo Sierra que Christofer a dû quitter son emploi à cause du harcèlement de personnes. Elle l’a également soutenu en cela: “J’ai dit: ‘Écoutez, non, vous allez là-bas pour vous déstresser et ils vous écrasent.”

Hugo était intéressé par le traitement qu’il a avec Rubén et s’ils s’étaient revus: “Je ne veux pas de zéro“fut la réponse brutale de Fani.” La dernière fois que je l’ai vu, c’était le jour de mon débat en direct et rien d’autre, jusqu’à aujourd’hui. Ça ne m’apporte rien dans ma vie“, a-t-il expliqué. Rubén lui-même a écouté ses paroles de la série” Survivors: Connection Honduras “. Elle a encore une fois, il a répété combien il était désolé pour tout ça: “Quand je suis parti, je voulais être avec mon petit ami et J’ai réalisé la merde monumentale que j’ai faite“.

Rubén soutient Fani

Après la vidéo, Jordi González a cédé la place à Rubén, qui comprend parfaitement les mots de Fani: “Si je décide de partir seul, je n’ai rien à apporter à moi-même.” Aussi il a demandé le respect de son examinante: “Je dois dire que c’est une tante très cool. Elle a été dépréciée pour quelque chose qu’elle voulait faire“L’ancien footballeur a terminé son allégation en précisant que”Une personne peut décider de certaines choses et s’emballer mais ne mérite pas le mépris que cette fille a pris pendant tous ces mois“.

