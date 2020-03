Fans Les fans de James Bond demandent de retarder la sortie de “No Time to Die”

Daniel Craig dans 007 Time No Time To Die ‘

Une lettre ouverte demande le retard de “No Time to Die” en raison de l’épidémie de coronavirus dans le monde.

Les fans de James Bond se sont associés pour exhorter les distributeurs de films à retarder la sortie du prochain film de la franchise, “No Time To Die”, en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus.

L’éminent site de fans de Bond, MI6-HQ.com, a écrit une lettre ouverte demandant le retard de “No Time to Die”, le prochain épisode de la série d’espionnage britannique qui amène Daniel Craig en tant qu’agent 007, pour la dernière fois.

Le film, réalisé par Cary Joji Fukunaga, devrait être présenté en première en avril, mais le groupe de fans a exhorté les distributeurs MGM et Universal, et les producteurs d’Eon, à accélérer le lancement en raison de l’inquiétude généralisée à propos du coronavirus, rapporte une variété .com.

“Le coronavirus atteignant l’état de pandémie, il est temps de placer la santé publique au-dessus des calendriers de lancement marketing et du coût de l’annulation des événements publicitaires”, indique l’article.

«Retarder le lancement de No Time To Die jusqu’à l’été, lorsque les experts s’attendent à ce que les épidémies aient déjà culminé et soient sous contrôle. Ce n’est qu’un film. La santé et le bien-être des fans du monde entier et de leurs familles sont plus importants. Nous avons tous attendu plus de 4 ans pour ce film. Encore quelques mois n’endommageront pas la qualité du film et ne feront qu’aider le box-office pour le dernier hourra de Daniel Craig », a-t-il conclu.

La lettre indique les schémas de propagation du virus dans d’autres pays. Le virus a déjà provoqué la fermeture de cinémas en Chine et en Italie. L’article notait également qu’une part importante des ventes de billets de la précédente émission d’obligations «Spectre» provenait des marchés internationaux.

Plus tôt cette année, les distributeurs ont rejeté la tournée de presse chinoise et la première en raison de l’épidémie de coronavirus.

La sortie du film est prévue pour le 31 mars.