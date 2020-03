Fans Slam Kourtney et Kim Kardashian tenues récentes: “ Pas un bon look ”

Les Kardashian sont l’une des familles les plus célèbres du monde. Et bien qu’elles aient été à l’avant-garde de diverses tendances de la mode, cela ne signifie pas qu’elles sont exemptes de critiques de la part des fans. Kourtney et Kim Kardashian étaient juste à Paris, et Kourtney a posté une photo des deux tenues portant que les fans ne ressentaient pas du tout.

Kim et Kourtney Kardashian | David Livingston / .

Les Kardashian ont établi toutes sortes de tendances au fil des ans

Les Kardashian sont devenus célèbres en 2007 lorsque leur réalité

montrer, suivre les Kardashian,

première créée. Depuis lors, les femmes ont été à l’avant-garde de la jolie

presque toutes les industries. Ils ont participé à des défilés de mode, développé des lignes de vêtements,

créé des entreprises de cosmétiques, et plus encore.

Les femmes sont également des pionnières – Kim Kardashian est en grande partie responsable de la création du «selfie» (ou de sa vulgarisation, au moins), tandis que Kylie Jenner a en fait fait baisser le stock de Snapchat lorsqu’elle a annoncé qu’elle n’utilisait plus l’application.

Les fans n’aiment pas toujours ce que les femmes portent

Bien que leurs fans les aient toujours soutenus, tout le monde n’aime pas toujours ce que les Kardashian portent. Lorsque Kim et Kylie Jenner faisaient la promotion d’une collaboration de parfum avec KKW Fragrance, elles portaient des combinaisons pastel étanches à la peau qui ont incité les fans à remettre en question leur sens de la mode. Et quand Kim a posté une photo portant un pantalon qui ressemblait à du papier d’aluminium, les gens n’ont pas retenu leurs vrais sentiments à propos de la tenue.

Les fans détestaient ces tenues.

Parfois, cependant, les femmes reçoivent des critiques élogieuses sur leurs tenues. Les gens pensaient que Kylie était magnifique au mariage de Justin Bieber et Hailey Baldwin (à tel point que les gens ont plaisanté en disant qu’elle volait le tonnerre de la mariée). La robe de soirée des Oscars de Kim a également été bien accueillie par les experts de la mode et les fans.

Les gens pensaient que les tenues récentes de Kim et Kourtney n’étaient «pas très belles»

Kourtney Kardashian a récemment posté une photo aux côtés de Kim, et les deux portaient des tenues que la plupart des gens ne sortiraient jamais de la maison. Les sœurs étaient à Paris, et Kourtney portait une tenue en cuir marron foncé et moulante tandis que Kim secouait une plus “caramel” tonique. “Vous êtes chocolat et je serai caramel”, lit la légende de Kourtney. Bien que les sœurs soient manifestement elles-mêmes des sentiments, personne d’autre ne l’était.

“[What the hell] est avec le corps de Kim “, a demandé un utilisateur. “Qu’est-ce qui ne va pas avec le corps de Kim!?” Quelqu’un d’autre a fait écho. “Il n’y a aucun moyen que Kim approuve cette photo … Kourt votre [sic] un sauvage », a commenté un autre utilisateur.

Mais ce n’était pas seulement Kim qui prenait de la chaleur pour sa tenue. Beaucoup de gens pensaient que les deux sœurs auraient dû éviter complètement le look. “Je vous aime tous les deux, mais c’est un énorme non”, a écrit quelqu’un. “Les cafards après avoir obtenu ils [sic] déclaration de revenus », a plaisanté un utilisateur.

Kourtney n’a pas pris la photo

Malgré beaucoup de négativité, Kourtney n’a pas supprimé le

photo. Cependant, il semble que certains commentaires aient été supprimés. Mais quand

vous êtes un Kardashian, il est probablement impossible de suivre ce que tout le monde est

commenter vos messages – donc, naturellement, les opinions des fans sortent, peu importe

quoi. On ne sait pas vraiment ce que Kim pense de la photo, mais apparemment, elle

n’a pas forcé sa sœur à l’abattre. Hé, s’ils aiment leur apparence,

qui sommes-nous pour juger?