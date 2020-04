Fantasia Retro Review | À l’affiche Disney Plus

La création la plus célèbre de Walt Disney revient sur grand écran dans le cadre d’un des films d’animation les plus ambitieux de tous les temps. “Fantasia” prend plusieurs courtes scènes animées et les met en musique classique.

“Fantasia” est le troisième long métrage d’animation de Disney. Il tisse merveilleusement de belles pièces de musique de Bach, Tchaikovsky, Dukas, Stravinsky, Beethoven, Ponchielli, Mussorgsky et Schubert. Il y a sept courts métrages dans ce film, mais deux se distinguent vraiment; “The Sorcerer’s Apprentice” et “Night on Bald Mountain”.

“The Sorcerer’s Apprentice” est le seul des courts métrages à présenter Mickey Mouse. En bref, Mickey est l’apprenti sorcier titulaire qui tente une partie de la magie de son maître mais ne peut pas la contrôler. L’animation s’harmonise à merveille avec la musique pour raconter une histoire magnifique. De plus, le sorcier Mickey est l’une des versions les plus emblématiques de Mickey Mouse. C’est quelque chose qui est encore utilisé dans les publicités 80 ans plus tard.

Mais le court métrage que j’ai le plus apprécié lors de cette séance était «Night on Bald Mountain». Chernobog fait un fantastique méchant invoquant les mauvais esprits et les âmes agitées jusqu’à ce qu’ils soient repoussés. L’animation est magnifiquement dessinée. La pièce musicale est merveilleusement construite. Et, ils s’alignent parfaitement pour raconter une histoire magnifique.

Toute mention d’un ancien Disney serait négligente sans discuter de certains des éléments controversés. La scène du centaure qui figurait dans la version originale a été surnommée raciste. Je ne suis jamais allé aussi loin dans le film pour voir la scène lors de mon visionnement précédent. Et, la version disponible sur Disney Plus a été modifiée pour supprimer l’élément controversé. La pièce de centaure est toujours là, mais je n’ai rien vu de controversé en la regardant. Je sais que le film a été réédité en 1969. C’est la version qui doit être sur Disney Plus. Plusieurs premiers films de Disney ont des avertissements mettant en garde contre des scènes qui étaient considérées comme correctes en leur temps mais qui peuvent être considérées comme politiquement incorrectes aujourd’hui. Après avoir fait des recherches sur la scène des centaures, je suis heureux que cette version soit mise à jour. Je ne pense pas que l’avertissement fonctionne pour le court. Cela va bien au-delà de la simple inexactitude politique. Elle devait être supprimée.

Ce n’est que la deuxième fois de ma vie que j’essaie de regarder “Fantasia”. Le premier était avec mon frère et ma belle-sœur quand j’avais 6 ans. Je les ai suppliés de le regarder mais je me suis vite ennuyé et je me suis endormi. J’étais excité à l’idée d’un film de Mickey Mouse. Mais, le manque de dialogue et le fait que Mickey n’apparaît pas avant le troisième court-métrage ne m’ont pas intéressé. Près de 30 ans plus tard, je n’ai pas besoin du dialogue. Je peux apprécier l’histoire à travers l’animation et la musique. Autrement dit, je suis resté éveillé cette fois. Cependant, en dehors des deux gros morceaux, les autres ne sont rien de plus que bien. L’animation est toujours aussi belle. La musique est toujours aussi belle. Mais, le short ne me touche pas comme le font “The Sorcerer’s Apprentice” et “Night on Bald Mountain”. Dans l’ensemble, je me suis bien amusé, mais ce n’est pas l’un des films Disney les plus anciens sur lesquels je reviendrai beaucoup.

Classement: 2,5 étoiles sur 5.

