«Fantastic Beasts 3» retarde la production malgré les inquiétudes liées aux coronavirus

Warner Bros.a décidé de retarder la production de Fantastic Beasts 3 en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus.

Alors que les efforts pour ralentir la propagation du coronavirus s’intensifient, plusieurs studios de cinéma reportent ou annulent les productions par mesure de précaution par souci des membres de la distribution et de l’équipe. Alors que Warner Bros était initialement prévu pour commencer la production du troisième film Fantastic Beasts, Variety rapporte que des sources disent que le tournage de la préquelle de Harry Potter a maintenant été reporté.

Pour l’instant, on ne sait pas encore quand la production sur Fantastic Beasts 3 reprendra. De plus, bien que le film soit actuellement programmé en salles le 12 novembre 2021, on ne sait pas comment le retard de production pourrait affecter la date de sortie.

Bien que Warner Bros ait récemment suspendu la production de The Batman pendant deux semaines en raison de la pandémie de coronavirus, le studio espérait qu’il pourrait encore faire fonctionner les choses pour Fantastic Beasts 3, qui utilisait la même scène sonore que le film DC.

Voici le synopsis officiel de l’entrée la plus récente dans la franchise de films, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald:

À la fin du premier film, le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald a été capturé par le MACUSA (Congrès magique des États-Unis d’Amérique), avec l’aide de Newt Scamander. Mais, mettant à exécution sa menace, Grindelwald a échappé à la garde à vue et a entrepris de rassembler des adeptes, le plus méfiant de son vrai programme: élever des sorciers et des sorcières pour régner sur tous les êtres non magiques.

Dans un effort pour contrecarrer les plans de Grindelwald, Albus Dumbledore enrôle son ancien élève Newt Scamander, qui accepte d’aider, sans se rendre compte des dangers qui nous attendent. Les lignes sont tracées tandis que l’amour et la loyauté sont mis à l’épreuve, même parmi les vrais amis et la famille, dans un monde sorcier de plus en plus divisé.

Réalisé par David Yates à partir d’un scénario écrit par JK Rowling, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald met en vedette Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Jude Law et Johnny Depp.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

Source: Variété