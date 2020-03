‘Fantasy Island’ obtient une sortie non classée avec commentaires et scènes supprimées

Sony Pictures Home Entertainment a annoncé aujourd’hui les éditions théâtrales et non classées de Fantasy Island (avis) arrivera sur le numérique 14 avril avec une version Blu-ray et DVD pour 12 mai.

De retour en février, le réalisateur Jeff Wadlow a révélé l’existence d’une «coupe légèrement plus audacieuse» cotée R qui ferait probablement son chemin vers la vidéo domestique. En effet, cette réduction revient à la maison.

Selon le communiqué de presse, les communiqués susmentionnés comprennent également plusieurs scènes supprimées ainsi que des commentaires de réalisateurs et de casteurs exclusivement sur la version non notée du film.

Dans Fantasy Island, «The Enigmatic Mr. Roarke (joué par Michael Peña) réalise les rêves secrets de ses chanceux invités dans un complexe tropical luxueux mais isolé. Mais lorsque les fantasmes se transforment en cauchemars, les invités doivent résoudre le mystère de l’île afin de s’échapper avec leur vie. »

Action ou vérité Lucy Hale étoiles aussi.