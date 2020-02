Farine de blé et de citron pour lutter contre les pores ouverts Fantastique!

Mes pores ouverts sont l’une des principales causes de l’acné et non pas aussi lisse que vous le souhaitez. Essayez ce masque de farine de blé et de citron pour les adoucir!

31 janvier 202020: 42 h

Le mélange, en plus de ses propriétés astringentes, aura un effet exfoliant qui aidera votre peau à nettoyer les pores ouverts.

Ingrédients:

Un demi-verre d’eau tiède (125 ml).

3 cuillères à soupe de farine de blé (30 g).

Le jus d’un demi citron.

Application:

Faites une pâte avec les deux ingrédients et appliquez-la sur votre visage propre et sec. Essayez de le faire à l’aide d’une brosse. Laissez-le pendant environ 20 minutes et essayez de ne pas faire de geste.

Rincer à l’eau froide. Il est important que l’eau soit froide, car cela aidera à fermer les pores et à ce qu’ils ne soient pas ouverts et exposés à des impuretés qui peuvent les recouvrir.

Appliquez ensuite votre crème hydratante habituelle. Il est recommandé de l’utiliser deux fois par semaine.