Farrah Abraham a fait allusion au fait que sa fille, Sophia, obtient un contrat de télévision avec MTV

Farrah Abraham a déjà figuré à 16 ans et enceinte, et elle est devenue plus célèbre avec Teen Mom. Et maintenant que sa fille, Sophia, a 11 ans, nous avons eu beaucoup d’années pour comprendre qui est Farrah et ce qu’elle est. Sur Teen Mom, elle a atteint une réputation de diva. Et maintenant qu’elle n’est plus associée à l’émission, elle continue de partager son style de vie somptueux avec sa fille sur les réseaux sociaux.

Maintenant, il semble que Farrah ait de grands rêves pour sa fille. Sophia a sa propre page Instagram que Farrah gère, et elle pousse déjà ses cadeaux, sa carrière de mannequin en herbe et ses singles musicaux. Il y a même un article sur le compte de Sophia qui indique que Farrah espère qu’elle obtiendra un contrat de télévision avec MTV. Voici ce qui a été publié.

Farrah Abraham n’est plus en vedette sur Teen Mom OG

Ce n’est un secret pour personne que Farrah n’est plus associée aux émissions Teen Mom. Elle était connue pour son comportement dramatique sur le tournage de l’émission, et il y a beaucoup de séquences montrant qu’elle a du mal avec les gens qui travaillent derrière les caméras. Mais c’est peut-être son travail dans l’industrie du film pour adultes qui a vraiment été sa perte.

Selon People, Farrah pense qu’elle a été injustement licenciée et a poursuivi la société mère de MTV, Viacom, à hauteur de 5 millions de dollars. Parce que Farrah a publié des vidéos pour adultes et a été très vocale sur son passé dans l’industrie, elle pense que cela a conduit MTV à la renvoyer de la série. Selon MTV, cependant, ce n’était pas le cas.

“Nous respectons la décision de Farrah de poursuivre d’autres efforts et nous lui souhaitons le meilleur. En ce qui concerne son costume, les allégations sont sans fondement », a déclaré un porte-parole de Viacom à People.

Farrah a par la suite fait marche arrière et a déclaré que MTV n’avait pas non plus résilié son contrat. De toute façon, elle ne fait plus partie de Teen Mom.

Elle espère que sa fille, Sophia, pourra devenir une star

Farrah Abraham (à gauche) et sa fille Sophia Laurent Abraham assistent aux finalistes des prix 2020 du film EcoLuxe Lounge de Debbie Durkin. | Tasia Wells / . pour EcoLuxe Lounge

Farrah essaie toujours de rester pertinente malgré son absence dans la série qui lui a valu une grande renommée. Elle fait la promotion de tonnes de produits sur son Instagram et publie également des photos de ses concerts de mannequin et de ses vacances somptueuses. Mais le compte Instagram de Farrah n’est pas le seul qu’elle contrôle. Elle s’assure également que de nombreuses publications sont ajoutées sur Instagram de Sophia.

Le 27 février, Farrah a ajouté un article montrant Sophia faisant la promotion du nouveau single «Bestie Best Friend». Grâce à toute la promotion, il semble que la chanson soit déjà écoutée par des dizaines de milliers de personnes. Farrah publie également fréquemment la promotion de Sophia Tik Tok, une autre plate-forme de médias sociaux qui pourrait relancer la renommée de l’enfant.

Nous ne pouvons pas oublier que Farrah homeschools Sophia aussi. Quant à savoir pourquoi, l’ex-star de Teen Mom a dit que c’était pour que Sophia puisse avoir des opportunités supplémentaires que d’autres enfants de son âge pourraient ne pas avoir. «Elle se concentre davantage sur ses études, parcourant le monde si elle veut le faire pendant qu’elle va à l’école», a déclaré Farrah.

Une publication Instagram de Sophia parle de la «carrière télévisuelle» de l’enfant

Sophia pourrait-elle percer dans le monde de la télévision? Il semble que ce soit dans le plan. «Une journée surréaliste en voyant ma mère sur le mur #MTV en route vers ma propre réunion – maintenant je travaille dur sur mon prochain chapitre de ma carrière télévisuelle Je travaille dur merci maman, mes agents et l’équipe de développement créatif de #viacomcbs “, Lit la légende Instagram de Sophia.

La première photo du billet montre Sophia devant le mur de MTV. Et elle est également avec Farrah sur plusieurs des autres photos.

«Fière de toi – venant d’une maman adolescente de l’Iowa, pas mal. Je t’aime », a commenté Farrah sur le post.

Il semble que Farrah ait réparé sa relation avec MTV et Viacom, car elle est apparue sur Ex on the Beach après sa sortie de Teen Mom. Alors, Sophia va-t-elle entrer dans le monde de MTV maintenant aussi? Nous ne sommes pas encore sûrs – mais nous le saurons certainement.

