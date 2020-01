Farrah Abraham dit qu’elle se sent comme une «vierge renée» après cette procédure

Farrah Abraham, anciennement de Teen Mom OG de MTV, est connue pour susciter la controverse partout où elle va. Plus récemment, Abraham a été critiquée pour avoir amené sa fille Sophia Abraham à bord d’un yacht, où elle a fait la fête et joué en lingerie.

L’ancienne star de cinéma pour adultes et personnalité de la télé-réalité, âgée de 28 ans, n’a jamais hésité à propos de ses nombreuses procédures cosmétiques, des implants mammaires et des remplisseurs de lèvres aux injections de fesses et au Botox.

En décembre 2019, Abraham s’est même rendu sur Instagram Live pour partager les détails de sa procédure de rajeunissement vaginal la plus récente (après avoir diffusé en direct son premier voyage vers un «vagin design» dans une clinique de Beverly Hills en 2018). Elle s’est ouverte exclusivement à Too Fab sur les résultats, y compris comment elle envisage d’aborder le resserrement post-vaginal sexuel.

Farrah Abraham | JC Olivera / .

L’ancienne star de «Teen Mom OG» a retransmis en direct sa procédure de resserrement vaginal sur Instagram

Dans le passé, Abraham s’est associée à divers spécialistes de la médecine esthétique et chirurgiens esthétiques pour promouvoir leurs services, mais cette fois, elle s’est rapprochée et a été très personnelle. Alors qu’elle recevait son traitement de resserrement vaginal Votiva du Dr Raheleh Sarbaziha au Dr Rahi Medical & Aesthetics à Beverly Hills, Abraham a donné des mises à jour en direct dans ses histoires Instagram.

Se filmant sous un drap, l’ancienne star de Teen Mom OG a décrit le traitement en temps réel. “Oh, ça marche. Ce minou est sur le point! », A-t-elle plaisanté à un moment donné, ajoutant que la procédure était« non invasive »et non douloureuse.

Abraham a dit qu’elle était satisfaite des résultats et se sentait comme une «vierge renée»

Dans une interview exclusive avec Too Fab en janvier 2020, Abraham a déclaré qu’elle n’aurait pas pu être plus heureuse des résultats de sa procédure de rajeunissement vaginal. “Mon vajayjay est plus beau que jamais!”, A-t-elle déclaré. L’ancienne star de MTV a ajouté que le temps de récupération n’était que d’une semaine, surtout parce qu’elle «riait et engourdissait» tout le temps.

“C’était bien”, a-t-elle déclaré au journaliste. “Mon vagin ne manque de rien de ce qu’elle a coupé, donc je me dis:” Hé, d’accord! C’est comme un divorce! »»

L’ancienne star de cinéma adulte a même ajouté que la procédure lui avait laissé un sentiment différent à l’intérieur et à l’extérieur. «Je pense vraiment que c’est comme une situation de renaissance vierge», a-t-elle déclaré à propos de ses résultats. Il semble qu’Abraham ne ralentira pas de si tôt son amour pour la chirurgie plastique et les procédures cosmétiques.

La star de cinéma adulte a admis qu’elle était nerveuse à propos du sexe après la procédure

Pourtant, Abraham a dit à Too Fab qu’il y avait au moins un inconvénient à sa procédure la plus récente.

Lorsqu’un journaliste lui a posé des questions sur le sexe après l’intervention, Abraham a admis qu’elle était un peu nerveuse. «Je ne sors pas pour le moment, a-t-elle dit. L’ex-star de Teen Mom OG a ajouté: «Je ne sais pas vraiment si mon vagin est prêt à ce jour. Je veux dire, c’est comme, serré, c’est serré. J’ai peur. J’ai peur de l’utiliser! Ne le cassez pas! “

Bien qu’elle ait essayé plus d’une fois dans l’industrie du divertissement pour adultes, y compris la gestion d’un compte OnlyFans, la réalisation de films pour adultes et le divertissement dans des clubs de strip-tease, Abraham est célibataire depuis un certain temps. Elle avait une relation intermittente avec l’entrepreneur immobilier Simon Saran, mais la mère célibataire n’a été liée à aucun homme en particulier depuis plus d’une date ou deux depuis la fin de cette relation.