Farrah Abraham, une adolescente, invite les fans à regarder à l’intérieur de son armoire à pharmacie

«Teen Mom» Farrah Abraham n’hésite pas à partager les détails de sa vie personnelle. Certaines célébrités réalisent des vidéos sur ce qui est dans leurs sacs. Abraham a décidé de faire voyager ses fans à l’intérieur de son armoire à pharmacie. Voici ce que la star de télé-réalité utilise chaque jour. (Veuillez noter que cet article ne doit en aucun cas être considéré comme un avis médical.)

Farrah Abraham prend des suppléments pour lutter contre le vieillissement

Farrah Abraham | JC Olivera / .

L’une des préoccupations d’Abraham est le vieillissement cutané, elle prend donc des phytocéramides. Dans sa vidéo YouTube, elle dit que cela aide à réduire l’apparence des rides et ridules et à garder sa peau saine. «Je suis tellement accro à ce genre de choses. Je me sens mieux quand j’y suis », explique Abraham. «Ayez des phytocéramides. Vous vous sentirez mieux et votre visage sera plus beau. »

Abraham dit qu’elle a une belle peau parce qu’elle prend

suppléments. Elle attribue ses habitudes à la belle peau de sa fille. “Avant que je

eu ma fille, tout le monde dit: “Si vous avez déjà eu un bébé, votre bébé va

avoir une peau incroyable. Pas toi, parce que j’ai pris mes vitamines… ma fille a l’air

incroyable et j’ai toujours une peau incroyable. “

Les antifongiques ont aidé Farrah Abraham avec une «évasion effrayante du pied»

Les médicaments antifongiques figurent également sur la liste des éléments essentiels d’Abraham. «Si vous avez déjà eu des épidémies de bactéries, de champignons ou quoi que ce soit de vos voyages vers votre corps personnel, du cancer, quelque chose comme ça, de l’enflure, ou si votre corps rejette quelque chose à cause de l’enflure, consultez la terbinafine. J’ai eu quelques pieds effrayants et j’étais à Singapour. Cela l’a tué; zappé disparu. “

Les vitamines prénatales font toujours partie de sa routine

Farrah Abraham et Sophia Abraham | Araya Diaz / . pour Mashup LA

Bien qu’Abraham ne soit pas enceinte à ce jour (pour autant que

comme nous le savons), elle dit qu’elle prend toujours des vitamines prénatales pour une peau saine et

cheveux. “Pour une peau et des cheveux superbes et incroyables, il n’y a rien de mieux

vitamine prénatale essentielle. Et je sais que j’ai eu cette astuce en étant évidemment un adolescent

qui était enceinte, mais j’ai eu les meilleurs cheveux de ma vie avec ça. “Elle a également

prend quotidiennement une vitamine pour femme de Swisse. Elle dit que cela aide avec les niveaux d’énergie.

Le vinaigre de cidre de pomme fait également partie de sa routine de bien-être

Abraham utilise des suppléments de vinaigre de cidre de pomme triple force

(600 mg). «Je sais que beaucoup d’entre nous l’utilisent sur un sujet d’actualité. As-tu déjà pensé

de l’utiliser dans votre corps? », demande Abraham. “J’aime ça. Cela fait tout simplement

mon corps se sent bien; droit et agréable. “

Farrah Abraham utilise la sarécycline pour l’acné

Farrah Abraham | Matt Winkelmeyer / .

Un médicament qu’Abraham prend est de la sarécycline, qu’elle utilise

pour la prévention de l’acné. Cependant, elle mentionne que le médicament lui a été prescrit

médecin et cela peut avoir des effets secondaires. «Je me suis référé à cela, et sans blague, je

je n’ai pas eu de grosse explosion sur le visage depuis », dit Abraham. “Mais je suis aussi

prendre ma spironolactone. Mais je dis toujours celui par jour, tu fais

besoin de le regarder avec une consommation d’alcool à ce sujet et vous ne pouvez pas conduire parfois avec

c’est pourquoi c’est une situation très rare. ”

Les comprimés de vigilance l’aident à traverser les réunions

Un autre supplément sur lequel s’appuie Abraham est une aide à la vigilance

appelé Good Morning, qui est fabriqué par Hyland’s. «Parfois, quand je ne peux pas

en place, quelques comprimés Good Morning pour les nuits blanches », explique Abraham. “Je ne peux pas

vous dire combien j’aime dormir, mais ensuite il y a ces pleines lunes et tout

me gâcher. Il y a quelque chose à ce sujet; ça m’aide vraiment à passer

mes rencontres tout au long de la journée. »

Farrah Abraham dit qu’elle essaie juste d’aider ses fans à vivre une vie meilleure

Certains fans pourraient dire qu’Abraham ne se soucie que d’être payé pour les recommandations de produits, mais la star de la réalité dit qu’elle est également intéressée à aider ses fans. “Je ne donne rien gratuitement, mais quand il s’agit de changer la vie de quelqu’un et d’aider quelqu’un à avoir une bonne énergie, la peau, l’équilibre, la beauté, et cela va vous aider à réussir, votre fille patron est là”, a-t-elle déclaré.

