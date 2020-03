Fast and Furious 9: Ben Stiller rejoint le casting | Instagram

De nouveaux visages ont été recherchés pour Fast and Furious et des milliers de rumeurs ont déclaré que Ben Stiller ferait partie du casting dans le neuvième film de la saga et enfin l’acteur avoue s’il participera ou non.

Une telle rumeur a surpris tous les fans de la saga Fast and Furious avec Vin Diesel et quelques mois seulement après sa sortie, Stiller avoue la vérité.

Le réalisateur et acteur lauréat d’un Emmy a publié une publication dans son compte Twitter où clarifié les rumeurs niant sa participation au film.

Les rapports sur mon jeûne et ma furiosité sont grandement exagérés. Ce qui n’est pas vrai du tout, malheureusement. Bien que je leur souhaite bonne chance avec la franchise. Les doigts croisés, il décolle. #FastAndFurious #PageSixIsAmazing

Comme le disaient les rumeurs, l’acteur de Une nuit dans le musée Je commencerais à enregistrer les scènes du film très bientôt, bien qu’avec un petit papier, ce qui pour beaucoup pour sa part n’avait aucun sens puisque le film avait fini de tourner au mois de novembre.

Mettant en vedette le célèbre acteur Vin Diesel, le film affrontera Dominic Toreto contre son propre frère, joué par l’acteur et lutteur professionnel John Cena.

Certains des autres acteurs qui apparaîtront sont Michelle Rodriguez dans le rôle de Letty Ortiz, l’épouse de Dominic; Chris Ludacris Bridges comme Tej, Nathalie Emmanuel comme Ramsey, Tyrese Gibson comme Román et Charlize Theron comme Cipher, entre autres.

Le film est réalisé par le réalisateur taïwanais Justin lin et est écrit par l’acteur anglais Daniel Casey.

La célèbre saga Fast and Furious s’est imposée comme l’une des Hollywood le plus réussi pendant les dernières années.

Il première du film est attendu pour la prochaine 22 mai aux cinémas aux États-Unis.

