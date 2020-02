Fast and furious 9 lance sa première bande-annonce et surprend les fans | INSTAGRAM

Le film tant attendu de la saga légendaire de “Fast and Furious” est sur le point d’arriver dans les salles du monde. Ainsi, la première bande-annonce a déjà été publiée où ils ont montré 2 nouveautés d’un personnage qui est de retour et l’arrivée d’un autre qui sera assez important à l’avenir.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Le producteur Universal Pictures a annoncé pour la première fois lors d’un petit concert dans la ville de Miami, où plusieurs artistes étaient présents: Wiz Khalifa, Cardi B, Charlie Puth, Ozuna et Ludacris.

Vin Diesel, le principal acteur qui joue le populaire Dominic Toretto, était également présent. Au début de la bande-annonce, nous pouvons voir comment Toretto est sur son dos en se souvenant: “J’avais l’habitude de vivre ma vie un quart de mile à la fois, mais les choses ont changé, maintenant je suis papa.”

Vous pourriez également être intéressé: Memes, La la land ouvre enfin sur Netflix

Apparaît alors Letty (Michelle Rodriguez), qui s’approche de son fils Brian, à qui il fait un cadeau, une croix de son père qui lui dit qu’il va le protéger. Pour continuer le clip, nous pouvons voir plusieurs scènes d’action qui promettent que ce sera un grand succès.

Dans l’intrigue, nous pouvons voir un Dom face à quelqu’un qui a surpris, car c’est son frère de sang, où le célèbre combattant John Cena est incorporé.

Lire aussi: Adam Sandler prolonge son contrat avec Netflix

À la fin de la vidéo, nous avons pu revoir Han (Sung Kang), qui aurait perdu la vie dans Fast and Furious: Tokyo challenge.

Auparavant, nous avons vu dans l’une des promotions le combattant de la WWE, Jhon Cena, posant devant une Mustang. D’autres images incluent Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris et Tyrece Gibson, acteurs qui ont participé aux films précédents.

En plus d’être acteur et lutteur professionnel, John Cena est également rappeur et chanteur d’excultures, il a eu plusieurs participations dans différents films. Cena est âgée de 42 ans, actuellement célibataire mais mariée à Elizabeth Huberdeau de 2009 à 2012.

.