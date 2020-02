Fast & Furious 9 fans paniquent à propos du retour de Han

Si vous souffrez toujours du fait que Deckard Shaw de Jason Statham a assassiné l’un de vos personnages préférés dans le Rapide furieux franchise et est sorti sentant comme une rose, même en se faisant remettre son propre film en équipe aux côtés de l’agent Hobbs de Dwayne Johnson, alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous: Han revient à la franchise (dont We Got This Covered vous a dit qu’il se passait des mois depuis).

Non, ce n’est pas un exercice. Comme révélé dans la première bande-annonce de Fast & Furious 9 publiée plus tôt dans la journée, le personnage est en quelque sorte toujours bien vivant, faisant une apparition surprise vers la fin de l’aperçu. Et même si nous ne savons pas exactement comment il va prendre en compte les choses, ne vous y trompez pas, la justice arrive, les amis.

Pour ceux qui n’ont pas suivi l’ensemble du mouvement Justice For Han – mais si c’est le cas, pourquoi lisez-vous cela? – faisons un peu de récapitulation. Vous voyez, Han Lue de Sung Kang était un coureur de rue qui a malheureusement rencontré sa fin au milieu du troisième film F&F. Sa mort déchirante a été encore pire quand nous avons appris que ce n’était pas seulement un accident aléatoire, mais plutôt un coup de vengeance effectué par le méchant Deckard Shaw.

Et bien que Shaw ait depuis tourné une nouvelle page, tournant le dos à ses anciennes manières – pour la plupart – les fans ont demandé qu’il y ait une sorte de conséquences pour ce qu’il a fait. Et comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la justice vient définitivement. Pour l’instant, cependant, les gens sont simplement heureux de voir Han de retour, avec Twitter explosant au-dessus de la révélation.

nous parlons à peu près de la même manière, celle qui a été rédigée rapidement et furieusement, et bien la chienne est de retour et je pleure pic.twitter.com/M0kZt0xYxw

– Eyeliner d’Ewan (@leiagrayson) 31 janvier 2020

ok je sais que c’est RAPIDE ET FURIEUX MAIS OH MYG GFOD AHJSHAJ AAAAAAAAAAAHH pic.twitter.com/fc0MGNDhzV

– OPPOPFACE😳CEO de Stormtrooper Han😁 (@ popface451) 31 janvier 2020

Comment est-ce que Han est vivant dans le nouveau film Fast and Furious 9!

– 90s OG (@ 90sMettle) 31 janvier 2020

Le film F9 (Fast & Furious 9) a l’air terrible! Mais le personnage Han Lue (acteur Sung Kang) est dedans, alors je vais le regarder. 100 pourcent. 🤣

– KennyDrama (@kennethaabrams) 31 janvier 2020

QUE SIGNIFIEZ-VOUS QUE HAN EST VIVANT, RAPIDE ET FURIEUX ???????????????

– C A T (@catnipdaboa) 31 janvier 2020

Donc apparemment personne ne meurt dans ces films rapides et furieux, ils sont fondamentalement invincibles ..

Du côté positif cependant, mon homie han est toujours vivant! Comment? Idk, mais je vais le prendre! pic.twitter.com/Syp4PZ8lTK

– Coochie Hashira (@aaron_jaime) 31 janvier 2020

Cliquer pour agrandir

Je viens de regarder la nouvelle bande-annonce rapide et furieuse, quelqu’un peut-il expliquer comment le FUCK Han est de retour? Il est mort à la dérive de Tokyo et c’est ça

– Liam (@ liameverett3) 31 janvier 2020

RAPIDE ET LE FURIEUX RAPPELANT HAN PERMET DE BAISER GOOOOO

– Dylan Fleming aka King 🐉 (@DYLsOReCkLeSs) 31 janvier 2020

Broooooo le nouveau film Fast and Furious !!! Putain Han revient et a son orange RX7 # Fast9 # FastAndFurious9 #FastFamily

– Broom Covered Hill (@bgabe_) 31 janvier 2020

Comment est-ce que Han est vivant dans la nouvelle bande-annonce de film rapide et furieuse

– AiViRX (@Aivirx) 31 janvier 2020

OMG je viens de regarder le teaser pour rapide et furieux 9 et FREAKING HAN IS ALIVE FKCHZHZ

– Chaton. (@Sheerafam) 31 janvier 2020

Han était littéralement l’un de mes personnages préférés dans les films Fast and Furious et je ne suis pas incrédule en voyant qu’il est de retour vivant 😲 https://t.co/aTdzgfDs4s

– Adrian (@ Adrian__S7) 31 janvier 2020

Laissez à Fast and the Furious le soin de trouver un moyen de ramener Han lol # Fast9

– Courtney Allen (@ CourtTh3Dork) 31 janvier 2020

HAN EST VIVANT FAST N FURIOUS VOUS M’A VENDU SAINTE BAISE

– U JUST GONA APPORTE UN CADEAU BDAY 2 MY BDAY ON MY BDAY (@DopeBrwnGuy) 31 janvier 2020

Alors oui, les fans sont ravis du retour de Han. Et honnêtement, nous ne leur en voulons pas. Après tout, c’est un grand personnage et il méritait vraiment une meilleure fin que celle qu’il avait.

Malheureusement, les choses sont encore assez floues en ce qui concerne le rôle qu’il jouera dans l’intrigue, où il a été tout ce temps ou même exactement comment il est vivant après que nous l’avons vu apparemment mourir. Mais il est vivant, et Han fera son retour tant attendu en mai prochain. Rapide et furieux 9.