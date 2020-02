Fast & Furious 9 Trailer a révélé le retour de deux autres personnages de Tokyo Drift

Si vous vous tenez au courant des actualités cinématographiques, vous savez probablement déjà que la première bande-annonce de Rapide et furieux 9 publié hier, envoyant la fanbase dans une frénésie sauvage. Bien sûr, il pourrait ne pas être dans la même ligue que Star Wars ou Marvel Cinematic Universe, mais la franchise dans son ensemble est l’une des plus rentables de tous les temps, et Furious 7 a réussi à éclipser les goûts de The Last Jedi et Age of Ultron en termes de vente de billets.

Pourtant, ce n’est pas la raison exacte pour laquelle les fans ont célébré la bande-annonce d’hier. Vous voyez, la vidéo en question (que vous pouvez regarder par vous-même ci-dessus), a révélé que Han, qui serait décédé lors des événements de Fast and Furious: Tokyo Drift, est en fait vivant. Son retour va certainement déclencher des conséquences intéressantes (d’autant plus que l’homme qui a tenté de le tuer, Deckard Shaw, est maintenant membre de l’équipe de course de Dominic Toretto), mais il s’avère que quelques autres personnages de Tokyo Drift reviennent pour Fast & Furieux 9.

Comme le rapporte ComicBook.com, la bande-annonce nous a également donné un aperçu de Sean Boswell et Earl Hu, tous deux amis de Han et apparus pour la première fois dans Tokyo Drift. Les deux sont absents de la franchise depuis plus d’une décennie, à l’exception de Sean, qui a fait une brève apparition dans Furious 7.

On ne sait pas très bien quel rôle l’un ou l’autre aura dans le nouveau film, mais comme le montre la bande-annonce, il semble qu’ils soient tous deux responsables d’une création plutôt bizarre – un Pontiac Fiero attaché à un moteur de fusée. Pourtant, il s’avère que Lucas Black, qui joue Sean, a signé un contrat de trois images en 2013 pour revenir à la série. Bien qu’il n’ait pas pu apparaître dans The Fate of the Furious en 2017 en raison d’un conflit d’horaire, il semble qu’il sera de retour pour les deux prochains films. Quant à Earl, les choses sont toujours dans l’air.

Heureusement, avec Rapide et furieux 9 attendu le 22 mai, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour savoir ce que les garçons de Tokyo Drift ont fait pendant toutes ces années.