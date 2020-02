Fast & Furious accueille Justin Lin dans sa famille – / Film

La franchise Fast and Furious a frappé quelques ralentisseurs au cours des dernières années avec The Fate of the Furious et le premier spin-off de la série, Hobbs et Shaw, mais cette année, nous verrons la dernière entrée dans le primaire en cours histoire, qui est officiellement appelée The Fast Saga. Cela signifie pas de Dwayne Johnson ou Jason Statham, mais plutôt une concentration renouvelée sur vin DieselDominic Toretto et son groupe éclectique de coureurs devenus espions internationaux. (Dieu, j’aime tellement ces films.)

Et heureusement, il y a un membre #family très important qui revient après une absence de plusieurs années: Justin Lin, qui a réalisé les troisième, quatrième, cinquième et sixième films de cette série et était vraiment la personne qui a appuyé sur le bouton NOS de cette franchise et a transformé ces films en des extravagances d’action à l’échelle mondiale, à indice d’octane élevé et exagéré ils le sont aujourd’hui. Et bon sang, on dirait qu’il n’a pas raté un battement en revenant sur le siège conducteur. Découvrez la première bande-annonce F9 complète ci-dessous.

Remorque F9

Oh merde! Han est de retour?! Et ces cascades! Oh mon Dieu, j’aime tellement ça.

Bien sûr, cette bande-annonce a fait ses débuts après un énorme concert / fête à Miami. Je n’attendrais absolument rien de moins de ces films ridicules et adorables. Dans Le destin des furieux, nous avons appris que Dominic Toretto avait un fils avec Elena Neves (Elsa Pataky), l’agent DSS qui a travaillé avec Johnson’s Luke Hobbs et qui a noué une relation amoureuse avec Toretto pendant Fast Five, quand il a pensé à Letty (Michelle Rodriguez), le véritable amour de sa vie, était mort. Après qu’Elena a été assassinée dans Le destin des furieux, Dom et son équipe ont sauvé son fils et Dom l’a appelé Brian, du nom de son copain de longue date, Brian O’Connor (le défunt Paul Walker). Réunis, Dom et Letty élèvent le jeune Brian et pensent à retirer leurs pieds de la pédale d’accélérateur pendant un certain temps … pour se faire à nouveau plonger dans l’action.

Je suis un grand fan de la façon dont ce scénariste / producteur Chris Morgan a aidé à ramener cette franchise du précipice de la mort et a augmenté progressivement son absurdité au fil des ans, mais je dois admettre qu’après que Fate et Hobbs & Shaw m’ont laissé déçu et déçu, je suis ravi qu’un nouvel écrivain, Dan Casey, est à bord ici pour insuffler une nouvelle vie à la série alors qu’elle se dirige vers sa ligne d’arrivée prévue de dix films.

F9 (oui, le vrai titre officiel) met en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Charlize Theron, John Cena, et Michael Rookeret il dérape dans les salles 22 mai 2020.

