Fatal Frame: Le film d’horreur thaïlandais effrayant fête ses 15 ans

Considérant la réponse de la Thaïlande à l’engouement des débuts pour J-horror, Obturateur a fait sensation au box-office de son pays natal en 2004. Lorsque Shutter a été créé l’année suivante en Amérique du Nord le 23 avril, sa terrifiante réputation l’avait précédé et les rumeurs d’un remake américain étaient déjà en cours. En dépit du partage de l’agrafe récurrente J-horror d’un esprit féminin à la recherche de vengeance aux cheveux longs en blanc, ce conte surnaturel particulier offrait de l’originalité sous la forme de narrateurs peu fiables et de complexités morales sinistres. Shutter a livré une histoire convaincante centrée sur le personnage qui n’a pas peur d’aller à plein régime sur des alertes bien exécutées.

Le premier long métrage de Parkpoom Wongpoom et Banjong Pisanthanakun, l’intrigue tourne autour du photographe Tun (Ananda Everingham) et sa petite amie Jane (Natthaweeranuch Thongmee). Ils sont un couple heureux et amoureux, mais ils ouvrent les portes au tourment surnaturel lorsqu’une Jane distraite recouvre accidentellement une femme en rentrant chez elle après le mariage d’un ami. Tun, qui avait bu, convainc Jane de fuir, laissant la femme seule au milieu de la route. Par la suite, des images étranges commencent à apparaître dans la photographie de Tun et des choses effrayantes commencent à arriver au couple. L’évidence est que leurs actes répréhensibles ont incité à la justice et à la punition d’outre-tombe, mais le récit prend son temps à dévoiler des vérités choquantes.

C’est la structure de l’histoire et le travail des personnages qui distinguent Shutter. Joué avec charme et une douceur presque provisoire, Everingham vend rapidement Tun comme quelqu’un de moralement faible mais bien intentionné. C’est autant la performance d’Everingham que la romance centrale entre Tun et Jane qui le place comme un protagoniste avec un intérêt enraciné. Quelque chose qui se révèle être un hareng rouge brillant.

Wongpoom et Pisanthanakun s’appuient sur les conventions de narration de J-horror pour endormir le spectateur, puis ils les subvertissent. Tout d’abord, avec l’accident de délit de fuite comme événement incitatif, la raison apparente de la vengeance de l’esprit maléfique. Ensuite, les amis de Tun, ceux-là même avec lesquels il a célébré au début, se suicident. Un interrogatoire déchirant par un conjoint en deuil devant Jane sème les graines du doute. Tun recèle des secrets, et cela pourrait menacer non seulement sa relation avec Jane, mais leur vie.

C’est à ce stade que les hantises s’intensifient. Il y a les effrayants fantômes traditionnels, mais Wongpoom et Pisanthanakun tissent beaucoup d’ingéniosité dans le département de l’effarouchement, tirant pleinement parti de la photographie. Le fantomatique Natre (Achita Sikamana) fait connaître sa présence sur les photos professionnelles, la chambre noire et même dans une effrayante salle de bain qui se termine par une légèreté bienvenue. C’est une autre rencontre de conduite en fin de soirée qui menace de laisser votre pantalon sale; Natre est un fantôme vraiment énervé, pour une bonne raison.

Comme pour de nombreuses histoires de cet acabit, Tun et Jane retrouvent finalement Natre dans sa ville natale, pour apprendre la vérité sur le destin de Natre et s’assurer qu’elle est bien reposée dans l’espoir de calmer ses troubles. Il est livré avec des révélations significatives de la connexion de Tun à Natre, ainsi qu’une confrontation culminante entre les vivants et les morts. Tout cela ferait une entrée solide dans l’horreur surnaturelle. Mais c’est pendant la fausse fin heureusement éternelle que Wongpoom et Pisanthanakun montrent enfin le reste de leur main; Tun n’a jamais été le protagoniste du tout. Lui et ses amis méritaient tout ce qui leur venait, y compris la peine de Natre pour Tun. C’est une torsion de type secousse finale et une qui offre une conclusion satisfaisante. La justice a été rendue, et Natre est une malédiction sur mesure uniquement pour le monstre qui l’a faite.

D’un point de vue narratif, il donne un sursis au fantôme J-horror standard. Sadako et Kayako se propagent comme des maladies surnaturelles, sans discrimination. En Thaïlande, la croyance aux esprits et aux fantômes est assez courante, et ils sont souvent considérés comme bienveillants. Il y a aussi des esprits méchants, souvent issus de morts horribles. Il y a un dicton thaï populaire qui dit: “Vous ne pouvez pas croire, mais ne jamais offenser les esprits.” Une petite offrande ou un sanctuaire peut grandement contribuer à une coexistence pacifique.

Malgré une apparence effroyable et la manière efficace dont elle terrifie, Natre est bienveillante. Elle ne hante et ne réclame que ceux qui lui ont fait du mal directement, et leurs actions ignobles avaient un besoin urgent de représailles. Pour Jane, il n’y avait pas de malveillance, seulement de la vérité.

Les meilleurs films d’horreur équilibrent habilement les peurs et l’histoire. Ils suscitent des frissons sévères tout en nous gardant engagés avec des personnages et une narration étoffés. Shutter fait remarquablement bien les deux, imprégnant les tropes d’une tendance d’horreur de sa propre culture et la transformant en quelque chose de bien plus grand.