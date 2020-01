Father Le père de Meghan Markle l’accuse de “dévaloriser” la famille royale britannique

Maghan Markle avec son père Thomas Markle

Thomas Markle dit que sa fille Meghan “détruit” toutes les filles rêvent de “devenir des princesses”.

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, a accusé sa fille d’avoir “déprécié” la famille royale britannique dans une interview publiée un jour après que le palais de Buckingham a déclaré que le prince Harry et sa femme ne seraient plus des membres actifs. de la monarchie.

Le palais a annoncé samedi que le couple n’utiliserait plus leurs titres d’altesse royale et gagnerait sa vie par lui-même. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que l’ensemble du pays leur souhaite “le meilleur” avec le nouvel accord.

“Comme je l’ai déjà dit … j’étais sûr que la famille royale, qui existe depuis longtemps, trouvera une voie à suivre”, a déclaré Johnson à Sky News en Allemagne, où il assistait à un sommet sur la Libye.

La monarchie est entrée en crise plus tôt ce mois-ci lorsque Harry et son ex-actrice américaine ont annoncé qu’ils voulaient réduire leurs fonctions officielles et passer plus de temps en Amérique du Nord.

L’annonce de samedi du palais a fait suite à des discussions ces derniers jours entre la reine Elizabeth II, sa famille et des responsables sur la façon dont cela fonctionnerait dans la pratique pour Harry, 35 ans, et Meghan, 38 ans.

Thomas Markle a déclaré à Channel 5 dans un documentaire qu’il pensait que Meghan détruisait “le rêve de toutes les filles”.

«C’est décevant car cela a réussi à détruire le rêve de toutes les filles. Chaque jeune femme veut devenir une princesse, elle l’a obtenue et maintenant elle la jette, car il semble qu’elle le fasse pour de l’argent », a-t-il déclaré.

L’interview a été filmée après l’annonce par le couple qu’ils se retireraient en tant que membres de la famille royale. La chaîne 5 a dévoilé une partie de l’interview dimanche et a déclaré que le documentaire complet sera diffusé “dans les prochaines semaines”.

Thomas Markle a décrit la famille royale comme “l’une des meilleures institutions à longue durée de vie” et a déclaré que lorsque Meghan a épousé Harry en mai 2018, il avait l’obligation “de faire partie de la royauté et de représenter la royauté”.

“C’est comme l’une des meilleures institutions à longue durée de vie”, a-t-il déclaré. «Ils le détruisent, ils le rendent moins cher, ils le délabrent… Ils le transforment maintenant en Walmart avec une couronne. C’est quelque chose de ridicule, ils ne devraient pas faire ça. »

Thomas Markle et sa fille sont séparés depuis leur mariage avec Harry.

