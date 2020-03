Fathom Events partage la liste des événements annulés et reportés

Fathom Events a révélé une liste des événements à venir annulés et reportés en raison de la pandémie de coronavirus. Vous pouvez consulter la liste ci-dessous, ainsi que lire un message au public de Fathom Events.

ANNULÉ

Ballet du Bolchoï: bijoux

Steven Universe: L’événement Sing-A-Long du film

The Met: Live en HD – Tosca

The Met: Live en HD – Maria Stuarda

REPORTÉ

Apollo 13 25e anniversaire

Ballet du Bolchoï: Roméo et Juliette

Braveheart 25th Anniversary

À la poursuite du whisky

Enfants de la mer

Climate Hustle 2

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

Dino Dana le film

Fate / stay night [Heaven’s Feel] I. fleur de présage & II. papillon perdu Double Feature

Fate / stay night [Heaven’s Feel] III. chanson de printemps

Gladiateur 20e anniversaire

Je suis patrick

Modèles de preuves: le miracle de la mer Rouge II

PROMARE (Complet)

Robert le Bruce

Sight & Sound Theatres® présente: JESUS

TCM Big Screen Classics: une ligue à part

Le spectacle de Carol Burnett: rire toute la nuit

Le spectacle de variétés Rachel et Dave Hollis

De Fathom Events: «La santé et la sécurité de nos participants sont de la plus haute importance pour nous, et, comme les cinémas ferment à travers le pays, Fathom Events est en train d’annuler ou de reporter bon nombre de nos événements prévus.

«Nous voulons prendre un moment pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour apporter des nouvelles de nos événements aux fans de tout le pays (et au-delà), ainsi que de votre patience et de votre compréhension pendant que nous naviguons dans ce processus. Nous apprécions vraiment notre relation avec vous et votre soutien pendant cette période difficile. Nous sommes impatients de travailler avec vous au fur et à mesure que notre nouveau calendrier se développera et que nos événements réapparaîtront sur les écrans de cinéma, chaque fois que cela sera possible.

«Pendant cette période sans précédent, nous maintenons activement le contact avec les partenaires et surveillons les conseils des organisations de santé pour déterminer quand de futurs événements pourraient avoir lieu. Nous veillerons à ce qu’ils soient sûrs et suivrons les recommandations établies par tous les experts, y compris les exposants et les partenaires de contenu, l’Association nationale des propriétaires de théâtre, le CDC, l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organisations pertinentes. Moviegoing est une expérience communautaire unificatrice qui est au cœur de notre culture populaire et nous sommes impatients de rassembler à nouveau le public quand cela sera sûr. »

Le statut à jour de l’événement peut être consulté sur www.FathomEvents.com.

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.