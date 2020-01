Fatigué de vos Californiens? Renouvelez votre look avec du violet de gentiane, c’est très simple!

Êtes-vous fatigué de vos mèches californiennes? Vous pouvez renouveler votre look temporairement et vous n’avez besoin que de quelques gouttes de violet de gentiane et vous aurez un look super spécial et il tombera en quelques lavages. Oserez-vous?

Êtes-vous fatigué de vos mèches californiennes? Vous pouvez renouveler votre look temporairement et vous n’avez besoin que de quelques gouttes de violet de gentiane et vous aurez un look super spécial et il tombera en quelques lavages.

Avec des cheveux propres, qu’ils soient secs ou humides, placez environ 30 gouttes de violet de gentiane, un bactéricide que vous pouvez trouver dans n’importe quelle pharmacie à un prix très abordable, dans un contenant avec du conditionneur ou de la crème coiffante.

Divisez ensuite vos cheveux en plusieurs parties et à l’aide d’une brosse, allez appliquer le produit, en vous assurant qu’il imprègne chacun des poils.

Vous pouvez également utiliser vos doigts pour aider à répandre le mélange. Ensuite, laissez agir environ une heure et retirez-le avec de l’eau et un peu de shampoing.

Et voalá! Conseils violets instantanément. Et le plus important: si vous ne les aimez pas beaucoup, avec quelques lavages il tombera et vous reviendrez à votre blond.

Qu’en penses-tu? Oserez-vous?